Iglesias reúne a sus bases de toda España en un encuentro en Madrid

Podemos celebra este domingo en el parque madrileño Tierno Galván la denominada 'Fiesta de la Primavera', un "gran encuentro" de círculos de todo el país que se produce a una semana de que se agote el plazo de las negociaciones para formar gobierno, y un día antes de que le Rey inicie una nueva ronda de contactos con las formaciones políticas que determinará si se convoca un último Pleno de investidura o elecciones el 26 de junio.

Aunque Podemos es "pesimista" respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE en el último minuto que permita formar un gobierno de coalición progresista 'a la valenciana', todavía no quiere asumir públicamente la repetición de elecciones e intenta evitar abrir cualquier debate sobre la configuración de sus listas o la posible confluencia con IU. No obstante, sí ha comenzado a movilizar a sus bases, no sólo a través de la consulta que realizó la semana pasada para fijar su postura en las negociaciones, sino también con pequeños actos en "plazas y calles", en los que ha aprovechado para reivindicar sus "orígenes".

"Toca volver a la calle"

"Toca volver a la calle, volver a hablar con al gente. Estamos todos muy cansados del politiqueo. Ahora toca venir a recuperar el pulso de lo que está pasando", aseguró la cofundadora de Podemos y responsable de Análisis Político y Social, Carolina Bescansa, en el acto que celebraron la semana pasada con motivo de la consulta en la plaza del Museo Reina Sofía, en la que la formación morada ha celebrado todos sus resultados electorales desde las europeas de 2014, su primera comparecencia ante las urnas.

Si en esa ocasión decidieron volver a la plaza del Reina Sofía, ahora han optado por el parque Tierno Galván, donde Podemos presentó en noviembre del año pasado, un mes antes de las elecciones generales, a sus cabezas de lista; un parque que lleva además el nombre del primer alcalde madrileño del PSOE tras la dictadura, que Podemos ha puesto en numerosas ocasiones como ejemplo de los "socialistas de corazón" a los que pide el voto.

El evento de este domingo, en el que Podemos espera reunir a representantes de sus círculos de todo el país y que comenzará a las 12.00 horas, tiene un carácter "lúdico y familiar", según el partido, y combinará actuaciones musicales, actividades infantiles y talleres formación y actividad política con sesiones abiertas en las que varios cargos públicos conversarán con los asistentes.

Clausura con Iglesias y Echenique, pero sin Errejón

Además, habrá un "gran encuentro final" entre las 17.00 horas y las 18.30 que protagonizarán el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Organización, Pablo Echenique, quienes también responderán a las preguntas de los asistentes. Entre los intervinientes no figura el secretario Político del partido y portavoz parlamentarios, Iñigo Errejón.

En cuanto a las actuaciones musicales, Podemos ha anunciado que a partir de las 15.00 horas se subirán al escenario Alicia Ramos, Mecánicos del Swing y Angel Petisme, Manuel Gerena, Tote King y Def con Dos, cuyo líder, César Strawberry, está pendiente de juicio por un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por varios comentarios que difundió en su cuenta de Twitter