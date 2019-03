Iglesias: "Hoy le diré a Rajoy que no tense más la situación, los catalanes merecen un presidente que escuche"

Llamada de Mariano Rajoy a Iglesias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado la rectificación de Mariano Rajoy de ponerse en contacto también con quien no está de acuerdo con él en el tema catalán. Dice que sospecha que "no vamos a estar de acuerdo, pero en democracia se trata de hablar con quien no estás de acuerdo", ha sostenido.

En una entrevista en Espejo Público, Iglesias ha explicado que el gabinete de Mariano Rajoy se puso en contacto con su equipo, "llamaron a mi teléfono y me pasaron con él". Ha dicho que fue "una conversación razonable y cordial, en la que en seguida pasamos al tuteo, una cosa muy normal".

Apostamos por el diálogo en Cataluña y se lo diré a Rajoy

Iglesias ha asegurado que apuestan "por el diálogo" y así se lo comuncará este viernes a Rajoy. "Frente a quienes quieren frentes, apostamos por el diálogo, y se lo voy a decir hoy al señor Rajoy: no tense más la situación, los catalanes son gente de paz y se merecen un presidente que les escuche".

Asegura que "quien está rompiendo más España ha sido el gobierno del PP", ya que "nunca ha habido tantos independentistas; hace falta gente con altura de miras, gente que escuche", y añade que "no hay que tensar más la situación, ni amenzar".

"Hay que reconocer la diversidad de España"

Iglesias ha dicho que "para hablar de Cataluña hay que hablar de España, y en España hay un problema de Estado que tiene que ver con la corrupción, la independencia judicial y la degradación de derechos sociales".

En su opinión, lo importante "no es lo que va a venir los próximos meses, también los próximos 10 años", y por ello apuesta por que haya un blindaje en el derecho de los ciudadanos, un cambio de la ley electoral, un blindaje en los derechos sociales y hablar de la cuestión territorial, pero desde un planteamiento democrático.

"Somos la única fuerza política capaz de garantizar la unidad de España"

Iglesias ha asegurado que son "la única fuerza política capaz de garantizar la unidad de España, pero dentro de una flexibilidad y asumiendo que votar está bien", ha insistido. Sostiene que hay que "cambiar el pacto de convivencia en España, y ello implica reconocer la plurinacional de nuestro país". "Quiero ser el presidente que sea conocido por escuchar a los catalanes", ha subrayado.

Cataluña Sí que es Pot nunca apoyará a CDC

Iglesias ha querido ser muy tajante y ha asegurado que "nunca" apoyarán "un gobierno con CDC, pero sí asumimos ser la única fuerza que asegura el funcionamiento de las instituciones", ha matizado. Iglesias considera que Podemos es el único grupo pòlítico capaz de hablar con todas las fuerzas, y por ello dice que "nos echaremos a cuestas con mucho honor la responsabilidad de Estado".

Asimismo, ha subrayado que no están conformes con que un Parlamento autonómico declare la independencia. "No estamos en esa hoja de ruta, esa declaración no la compartimos. Nos opondremos a una hoja de ruta que diga que el Parlamento puede declarar la república", ha recalcado.

Iglesias ha sostenido que va a trabajar "para seducir a los catalanes" y subraya que no tiene miedo a que se vote.

