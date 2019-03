Iglesias: "Nuestros bolsillos son transparentes"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en defensa de su número tres y también fundador del partido, Juan Carlos Monedero, y, ante la exigencia de explicaciones por parte de otras fuerzas políticas, ha retado a quienes les acusan de financiación ilegal a ir a los tribunales. "Nuestros bolsillos son transparentes", ha dicho Iglesias en Estrasburgo, mientras en Madrid todos los grupos parlamentarios veían insuficientes las explicaciones de Monedero sobre los 425.000 euros que cobró en 2013 a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 por trabajos de asesoría para varios países latinoamericanos y sobre el montante de sus cuentas bancarias.

A la pregunta de si tiene constancia de que Monedero tuviera depositados más de 600.000 euros en productos financieros poco antes de la fundación de Podemos, como ha publicado un diario, Iglesias ha asegurado que su número tres "ha dado sobrada cuenta" de lo que se le ha preguntado y que todas las cuentas de Podemos se pueden consultar en su web. Pablo Iglesias además ha vuelto a arremeter contra el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lamentado que use "los instrumentos del Estado para hacer algo que no corresponde" y ha dicho que le gustaría que fuera el "ministro de todos los españoles y no sólo de su partido".

Aunque este lunes Monedero hizo público un extracto de sus cuentas, en las que dispone de unos 205.000 euros, el PP ha apuntado que Pablo Iglesias debe aclarar que no se trata de un "gravísimo caso" de financiación ilegal de un partido político. "Porque desde 2007 recibir financiación de un país extranjero es ilegal", ha advertido el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, recordando la reforma de la Ley de financiación de partidos, que introdujo esa prohibición. "Ni la longitud ni la espesura de la coleta del señor Iglesias le dan para tapar este tipo de vergüenzas", ha asegurado Hernando. La respuesta de Iglesias ha llegado poco después, cuando ha retado a cualquiera que piense que existe financiación ilegal en Podemos a ir a los tribunales. "Eso aún no ha ocurrido", ha apostillado el eurodiputado.

También el PSOE ha exigido más explicaciones. "No puede ser que Monedero se esconda detrás de Podemos, y Podemos detrás de Monedero", ha dicho el portavoz del grupo parlamentario socialista, Antonio Hernando, quien cree que al partido de Iglesias hay que exigirle lo mismo que se les exige a todos para que no haya dudas en su financiación.

Más comedido ha estado el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien sin entrar en si las aclaraciones han sido o no suficientes ha situado "el caso de Monedero" en el "mismo marco" de otros casos. Muy poco satisfecho con los argumentos de Podemos se ha visto también al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha señalado que, para "no ser miembro de ninguna casta", ganar tanto dinero en tan poco tiempo "no es muy habitual". Y a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, las explicaciones de Monedero le han convencido lo mismo que las que dio el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre Jordi Pujol. "Se parecen como una gota de agua -ha dicho-, son de lo más viejo de la política: 'Yo no he sido, yo no sabía nada, yo soy bueno y tú eres malo'".