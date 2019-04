Iglesias: "90 más 40 no es un acuerdo de Gobierno, 90 más 40 con el PP, sí. Se llama Gobierno de gran coalición"

RUEDA DE PRENSA EN EL CONGRESO

El líder de Podemos explica que pese a no tener intención de alcanzar un acuerdo de Gobierno con En Comú Podem y Democracia i Libertad, pueden ser clave en el debate de investidura pues podrían abstenerse. Sobre un posible acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, dice que "sería un desastre para España", aunque añade que "no es un acuerdo de Gobierno porque no dan los números".