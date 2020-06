Iglesias apela al PSOE: "Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles (al PP) del Gobierno sin la muleta naranja"

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, ha iniciado su intervención como candidato a presidente del Gobierno en la moción de censura contra Mariano Rajoy, alabando la gestión de los llamados "alcaldes del cambio", algunos de ellos presentes en la tribuna de invitados del Congreso.

"Cuando no se roba, se gobierna mejor", ha proclamado Iglesias, que ha intervenido después de la portavoz de su grupo, Irene Montero, y de la réplica del jefe del Ejecutivo que, en principio, no estaba prevista en el guion. Recibido por sus compañeros de bancada, puestos en pie, el líder de Podemos ha afirmado que "la esperanza puede derrotar al miedo" y que esta moción de censura tiene un objetivo: "echar" al PP del Gobierno.

Ha defendido que "echarles" es una oportunidad para el país y es posible si hubiera "voluntad política" porque la situación que hay en la actualidad "no es normal" independientemente de las diferencias ideológicas. Ha reiterado que la moción va a valer para "demostrar que el PP no tiene el respaldo mayoritario de la Cámara para seguir al frente del ejecutivo".

Iglesias ha agitado a la Cámara al criticar que Rajoy haya respondido a Irene Montero con la intervención que tenía preparada para él en lugar de llevar un discurso preparado para la portavoz.

"Rajoy va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción"

Ha advertido al jefe del Ejecutivo de que "va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción, de que "la soberbia les va a hacer caer" y de que "las leyes están para cumplirlas". "España no es como ustedes", "España no es como este Parlamento, si se pareciera de verdad a España no estarían ustedes ocupando el banco azul", ha dicho contra Rajoy.

Con un tono menos bronco que el de Montero, Iglesias ha afirmado que se "han rebasado todos los límites posibles en corrupción" y que "España no puede permitirse más que las instituciones estén copadas por corruptos", motivo por el que esta moción es "una oportunidad de hacer algo por el bien de España: echarles y sacar al PP de las instituciones".

Iglesias ha utilizado la gestión de los ayuntamientos gobernados por Podemos y sus socios como ejemplo de que "se puede gobernar de otra forma "más eficiente y más moderna". "Seguro que haremos algunas cosas mal, pero nosotros no robamos", ha ofrecido.

Según ha lamentado, "no es normal" que el partido que sostiene al Gobierno haya acudido a las elecciones "financiado ilegalmente", que todos sus tesoreros menos uno estén siendo investigados por corrupción o que el presidente envíe mensajes de ánimo a corruptos. "Podemos no esta ideológicamente de acuerdo, pero no es normal", ha sostenido después de repasar los números del Congreso para evidenciar que "si hubiera voluntad política" el PP "mañana podría estar fuera del Gobierno".

El líder de Podemos ha criticado que Ciudadanos apoyara al PP en la investidura cuando negó que fuera a hacerlo y al PSOE por faltar a su palabra del "no es no", explicando que eso con Unidos Podemos es imposible. Sin embargo, explica que el entendimiento con los socialistas es posible y desde el partido 'morado' no pueden construir solos una alternativa. La condición, en este caso, es que no les pidan que lo hagan con "la muleta naranja", refiriéndose a C's.

"Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarlos (al PP) del Gobierno más temprano que tarde", ha dicho Iglesias, hoy candidato a la Presidencia, en referencia al Partido Socialista. Pese a los desacuerdos pasados, Iglesias ha recalcado que está dispuesto al diálogo y al entendimiento con el PSOE, sobre todo tras "la lección" que las bases socialistas han dado al "establishment" de dicha formación al elegir secretario general a quien fue "descabalgado", Pedro Sánchez.

El candidato alternativo de Unidos Podemos a la Presidencia del Gobierno ha espetado al presidente del Gobierno: "Va a siendo hora de que gobernemos nosotros y no alguien con tantos amigos en la cárcel". Iglesias ha reprochado al PP y Mariano Rajoy, tener la "desvergüenza de reírse" y hablar de los escraches de Podemos cuando "amigos delincuentes" tienen "más que nadie".

El secretario general de Podemos ha respondido así a las acusaciones previas de Rajoy y ha aprovechado para recordar los nombres de diputados y dirigentes del PP imputados o investigados. Así, ha mencionado a Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Ignacio González, Vicente Martínez Pujalte, Ángel Acebes, Ana Mato, Pedro Gómez de la Serna y otros investigados por "comisiones ilegales", falsedad documental o en casos como el de las tarjetas 'black'.

"No sé si escraches, pero delincuentes amigos suyos tienen más que nadie, se lo digo con todo el respeto", ha dicho Iglesias a Rajoy tras pedir al presidente "que no mienta" y recordarle que dijo que, si alguien en su Gobierno fuera imputado en un caso de corrupción, asumiría su responsabilidad. Iglesias ha dicho sentirse sorprendido porque Rajoy haya hablado de "insolencia, impertinencia, alboroto o de Venezuela" para referirse a Podemos, algo que dice es más propio del portavoz del PP, Rafael Hernando.

Y ante las interrupciones de los diputados del PP, les ha aconsejado que "tomen de ejemplo" la bancada de Unidos Podemos, que escuchan al presidente del Gobierno cuando interviene. "La arrogancia y la prepotencia de su tono no les favorece, les perjudica", ha continuado.

Un comportamiento que, según Iglesias, le lleva a pensar que en el PP estaban más preocupados por la moción de censura de lo que señalaba, igual que las acusaciones lanzadas por Rajoy. "Ha dicho que no soy de fiar, no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es de fiar", ha vuelto a señalar Iglesias al presidente.

Para el líder de Podemos, Rajoy "no ha tenido hoy su mejor día", y no ha exhibido su habitual destreza parlamentaria, tampoco cuando ha acusado a la formación morada de atacar la libertad de expresión. Y le ha recordado que después de aprobar la llamada "ley mordaza", "impropia de una democracia avanzada, tiene pocos argumentos para hablar de libertades públicas y derechos civiles.