Iglesias espera que Tania Sánchez reconsidere su decisión y se integre en Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado que la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez y su proyecto 'Convocatoria por Madrid' hayan decidido mantener su apuesta por crear una "candidatura de unidad popular" para las autonómicas de Madrid en vez de integrarse en Podemos, y les ha instado a "reconsiderar su decisón" y participar en las primaras de la formación 'morada'.

"La mano sigue tendida" para que Sánchez participe en el "instrumento" que representa Podemos

"Si los compañeros entienden que el mecanismo de Podemos no se adapta, yo lo lamento y espero que reconsideren su decisión pero siempre la respetaré. Pero ojalá lo reconsideren porque creo que el hecho de que estuvieran con nosotros participando en nuestras primarias nos acercaría al cambio político en Madrid", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

'Convocatoria por Madrid' y el partido de Pablo Iglesias constaron, en una reunión en la que participaron Sánchez y el líder regional de Podemos Luis Alegre, entre otros, que tienen "estrategias electorales distintas" de cara a los próximos comicios autonómicos en la Comunidad; mientras que el de Sánchez pasa por conformar una candidatura de unidad popular, Podemos sigue manteniendo su apuesta de concurrir a las autonómicas en solitario, con sus propias siglas.

No obstante, Iglesias ha defendido que en Podemos "la mano sigue tendida" para que Sánchez y la gente que consieran "valiosa" participen en el "instrumento" que representa Podemos. "Me encantaría verles participando en nuestras primarias, respetando sus diferencias, respetando que no son de Podemos, respetando todas las particularidades", ha asegurado.

Así, el eurodiputado ha puesto de ejemplo el caso andaluz, donde la candidatura de Podemos a la Junta integra a candidatos de otras formaciones, como Equo. "Y creo que en Madrid eso podría ocurrir también", ha apostillado. "Queremos a los mejores", ha insistido.

"Podemos cuenta con mecanismos suficientes para que nuestras primarias no se entiendan como unas primarias de partido, sino como un instrumento ciudadano en el que pueden particular todas las personas, todos los grupos, que estén dispuestos a participar en el cambio, aunque no estén en Podemos", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "va a haber mucha gente" que no entienda que los impulsores de 'Convocatoria por Madrid' no se sumen al proyecto que representa Podemos. "Ojalá Tania Sánchez y su gente pudiera participar en nuestras primarias y deseo que lo hagan. Ojalá estén dispuestos a hacerlo no solo porque sería bueno para Podemos, sino porque sería bueno para Madrid y el cambio político estaría más cerca", ha reiterado.