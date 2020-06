Iglesias, a Ciudadanos: "¿No tienen la gallardía política para no verse permanentemente humillados por estos señores que los utilizan como mero bastón?"

Pablo Iglesias ha comenzado su réplica a Albert Rivera parafraseando a Eduardo Madina para señalar que "Rivera sabe muy bien lo que dice, pero no de lo que habla", justificando que cita a mucha gente reconocida pero "se nota demasiado que no los ha leído jamás". "Aunque usted tenga su público, hablar de historia constitucional es diferente a vender productos bancarios, que seguro que lo sabe hacer muy bien", le ha recriminado. "La política son cosas muy serias y le pediría con toda la humildad que usted estudie", le ha indicado, proponiéndole que sea más prudente porque "las citas pedantes de libros que no ha leído no van a cambiar la realidad".

El líder de Podemos ha definido a Ciudadanos como "bastón del PP porque están para que permanezca lo viejo", por lo que los ha desacreditado para que puedan regenerar el país. A modo de ejemplo, ha citado las veces que desde el partido naranja defendieron que no iban a dejar el país "en manos del PP" y los ha acusado de "mentir a los ciudadanos". "¿No tienen la gallardía política para no verse permanentemente humillados por estos señores que los utilizan como mero bastón?", les ha preguntado, añadiendo que "la política es algo más que vender productos bancarios". En este sentido, ha reiterado que el culpable de que gobierne el PP es Ciudadanos porque es el partido que votó 'sí'.

"Rivera sabe muy bien lo que dice, pero no de lo que habla"

"Para afiliarse al PP en Cataluña en 2002 hay que ser bastante facha", ha apuntado Iglesias en otro orden de cosas, aunque ha matizado que él no cree eso sobre Rivera sino que siempre se acercan al poder. "Ustedes no han venido a cambiar nada a España, señor Rivera, ustedes están aquí básicamente para que nada cambie", ha acusado.

Por otro lado, ha desmentido a Rivera, que durante su intervención ha explicado que desde Podemos no trabajan, exponiendo que en realidad han presentado el doble de iniciativas, y le ha recordado que ellos "no gobiernan en ninguna parte" por lo que "no sirven para nada en política" más que para sostener al PP.

"Pasará usted a la historia como el escudero del PP"

En tono irónico, no obstante, ha recordado que Ciudadanos sí que gobierna en algunos sitios, como en Valdemoro "donde han quebrado el Ayuntamiento" y ha enumerado los éxitos de los ayuntamientos en los que gobierna Podemos, como la reducción de la deuda, los avances en educación infantil, en rentas sociales y en servicios sociales. "A lo mejor pueden aprender algo de nuestra experiencia en gestión municipal", les ha invitado a reflexionar.

En cuanto a los problemas estructurales del país, Iglesias ha analizado que se solucionan haciendo un diagnóstico correcto que pasa por concluir que el modelo económico es débil y dependiente del exterior por culpa de los anteriores gobiernos. Por ello, plantea que se transforme el modelo económico repitiendo las medidas económicas que planteó durante su intervención de ayer.

Dirigiéndose al líder de Ciudadanos, ha concluido: "Pasará usted a la historia como el escudero del PP".