Iceta: "Es importante que seamos muchos los que digamos que no queremos separarnos del resto de España"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que no entendió el discurso de este sábado del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "y creo que no fui el único". En declaraciones a la prensa antes del comienzo de la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema "Cataluña somos todos", Iceta ha dicho que es importante que a la protesta acuda "mucha gente" y que se diga "con rotundidad" que no se acepta ni la declaración de independencia ni "la división de la sociedad catalana".

"Hay que empezar a aceptar la realidad. Hay elecciones convocadas para el 21 de diciembre", ha señalado Iceta a los dirigentes independentistas. El líder del PSC se ha mostrado "dispuesto a seguir adelante" y a "preparar" las comicios.

Esta es la primera vez que Iceta acude a una manifestación convocada por Societat Civil Catalana junto a dirigentes del PP y de Ciudadanos a favor de la unidad de España y, en esta ocasión, explícitamente contraria a la declaración de independencia del Parlament, que ha acabado con el cese del Govern por parta del Gobierno del Estado.