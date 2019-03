Iceta: "Sólo unas elecciones inmediatas pueden sacarnos del atolladero en el que nos ha metido una mayoría independentista"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha valorado la situación que está viviendo Cataluña desde el pasado domingo cuando se celebró el referéndum ilegal. Iceta cree que "la actuación (policial) fue desproporcionada porque el referéndum ya no era lo que se estaba haciendo y la represión sobre las personas ya no tenía sentido". No obstante, ha querido matizar que "la crítica va contra quienes han dirigido y planificado la operación" y no contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que considera necesario que se depuren "responsabilidades" en el Congreso.

Sobre las manifestaciones que piden la salida de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Cataluña, Iceta se ha mostrado en contra. "La situación en Cataluña requiere de una presencia razonable de los cuerpos de seguridad, pero hay que facilitar que sea una presencia aceptada. Son nuestros servidores públicos y hemos intentado poner tranquilidad, convivencia y paz, que es lo que nos corresponde", ha añadido Iceta.

El líder de los socialistas catalanes considera que "la democracia española es muy fuerte y ha de ser ejemplar, por lo que si ha habido una actuación que consideramos incorrecta en el Congreso hay que poder hablar sobre ello".

Sobre el tema del 155, Iceta ha recordado que "corresponde al Gobierno tomar esas medidas", y si las considera necesarias "supongo que las consultará con nosotros y entonces opinaremos". "No hay precedentes en el uso de ese artículo y nadie sabe muy bien cómo utilizarlo", ha añadido.

"Para mí el drama ya sucedió, fue los 6 y 7 de septiembre (aprobación de la Ley del Referéndum y de Transitoriedad), y todo lo que sucede ahora es consecuencia directa de esa decisión del Parlament", ha señalado Iceta. Dice que no hubo "conciencia suficiente de que la fractura se produjo entonces (días 6 y 7), cuando el Parlament aprueba una ley para intentar amparar un referéndum".

Iceta ha dicho que le extraña "que no haya habido una llamada telefónica el lunes" entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. "Es obligado que frente a lo que puede ser una ruptura no haya un penúltimo intento de hablar", ha añadido. En su opinión, "hasta el último momento hay que intentar el diálogo, porque las consecuencias serán gravísimas".

"Sólo unas elecciones inmediatas pueden sacarnos del atolladero en el que nos ha metido una mayoría independentista", ha concluido.