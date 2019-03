Iceta: "Cuando el río sonaba se tendió a creer que era una cosa contra Cataluña"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha negado que durante años haya existido un "pacto de silencio" en torno a Jordi Pujol. "Una cosa es creer que ha pasado algo, tener algún indicio muy leve, y otra tener una prueba", ha afirmado. "Lo que hay que lamentar, y ahí puede haber una responsabilidad muy colectiva, es que cuando el río sonaba tendiera a creerse la idea de que era una cosa contra Cataluña", ha opinado en el programa Espejo Público.

"Que no había pruebas es evidente porque, si las hubiera habido, se hubieran puesto sobre la mesa", ha insistido Iceta tras las sospechas que ya en 2005 reveló Pascual Maragall, recordando que "el propio Artur Mas le obligó a retirar este tema".

El líder del PSC ha recordado el caso Banca Catalana para valorar que supuso una "cierta vacuna que protegió a Pujol ante las informaciones de que había habido mala gestión financiera y eventualmente alguna actividad irregular". "Un juicio le exoneró, lo que, unido al hecho de las mayorías absolutas de CIU, hizo un halo de protección que servía para encubrir actuaciones reprobables", ha asegurado.

Para Iceta, "si se acaba demostrando que el dinero que ha acabado yendo a las cuentas de otros países provenía de negocios hechos a la sombra", se trataría no sólo de "un caso gravísimo que no sería un tema personal o familiar, como ha dicho Mas", sino también "de un sistema de cobro de comisiones al amparo de la administración".

Iceta ha afirmado que su partido votará a favor de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento catalán, aunque ha criticado que existan dos propuestas, de ERC, ICV-EUiA y la CUP por un lado y del PPC y Ciutadans por otro, en vez de "una sola petición firmada por todos los partidos". "Había partidos que querían agitar más sus banderas", ha dicho en referencia a ERC y CUP.

Por otro lado, se ha mostrado "convencido, no sólo por el caso Pujol", de que habrá adelanto de una elecciones que ha calificado de "precipitadas", lo que sucedería por segunda legislatura consecutiva, por lo que en su opinión Mas "no debería ser candidato".

Respecto a la consulta independentista prevista para el próximo 9 de noviembre, Iceta ha afirmado que, si el Tribunal Constitucional la suspende, "Mas no puede organizarla". No obstante, ha distinguido entre entre "convocarla" y "organizarla", en el sentido de que el presidente Mas puede "hacer una convocatoria si antes no ha habido decisión del Constitucional".