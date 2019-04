Rodríguez Ibarra: "Estamos ante un golpe de Estado, o ganan ellos o ganamos nosotros"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, ha señalado que no coincide con las palabras de Felipe González, después de que éste dijera que no entiende que Oriol Junqueras y los exconsellers estén en la cárcel y afirmara que él no aplicaría el delito de rebelión.

En opinión de Ibarra, "estamos ante un golpe de Estado dado desde dentro del propio Estado". "Estas personas han cometido delitos o presuntos delitos que les hacen merecedores de ser ciudadanos sospechosos, pero seguimos teniendo la idea de que son presos políticos", ha indicado el expresidente socialista en una entrevista en Espejo Público. "Si estuvieran ahí por sus ideas, también estarían en prisión todos los (diputados) de ERC y de la antigua Convergencia", ha añadido.

"Estamos ante un golpe de Estado, o ganan ellos o ganamos nosotros", ha insistido Ibarra que considera que "o ganamos nosotros política o judicialmente, o se acaba la democracia en España y ante eso, hay que ser firmes y rigurosos".

Considera que el Estado de las Autonomías fracasa en Cataluña porque "hay una burguesía catalana, supremacista y racista que no está de acuerdo con el sistema democrático. Saben que la independencia es imposible y buscan trastocar el orden constitucional para ir a una dictadura", ha indicado Ibarra, que dice que "a la burguesía supremacista catalana le va de lujo (esta dictadura), porque cada vez que ha habido dictaduras, o monarquías absolutas, la burguesía supremacista catalana ha tirado para delante".

"(Los independentistas) No están de acuerdo con que todos tengamos más o menos las mismas oportunidades. Quieren fábricas para ellos y que andaluces, extremeños y gallegos vayamos allí a trabajar", ha añadido.

Sobre los dos millones de votantes independentistas que hay en Cataluña, Ibarra considera que lo primero que hay que hacer es poner una televisión autonómica que sea "neutral". Asimismo, que el presidente del Parlament sea alguien "que mantenga el pluralismo"; que en las escuelas "se enseñe la historia de verdad, y no que los extremeños, andaluces o gallegos estamos viviendo a costa de su trabajo".

Sobre la entrevista de Felipe González en El Mundo donde dice que si él estuviera en la situación de Rajoy dejaría paso, Ibarra cree que hay que sentarse con los nacionalistas y decir qué exigimos y a qué estamos dispuestos a renunciar, y considera que Rajoy no tiene credibilidad en Cataluña, y la prueba es el resultado del PP en las última elecciones.