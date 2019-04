Ibarra: "Barberá no tiene que dimitir de su escaño mientras no haya una sentencia o una pena de banquillo"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura y referente socialista, considera que Rita Barberá "no tiene que dimitir de su escaño" porque "la Constitución dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario" por lo que cree que hasta que no haya una condena en firme no se la debería condenar.

"Mientras no haya una sentencia o una pena de banquillo porque haya indicios claros de que haya que juzgarlos, me parece que estamos convirtiéndonos en un pueblo justiciero", ha añadido.

En una entrevista en Espejo Público, Ibarra ha tachado de "injusticia" que no se esté respetando el estado de derecho con Rita Barberá, de quien dice que no le da "ninguna simpatía".

En su opinión, en Valencia "quienes tienen que dimitir son los electores que votaron a esta señora y este partido durante tanto tiempo" pues continuaron votando durante tanto tiempo a Barberá aún sabiendo "los escándalos" que había.

Acusación contra Chaves y Griñán

En cuanto al escrito de la Fiscalía que solicita seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves por el caso de los ERE, Ibarra ha dicho que él pone "la mano en el fuego por Chaves y Griñán".

"Puede que cometieran el error de no haberse enterado de lo que estaba pasando, por eso han dimitido", pero cree que hasta ahí llega su responsabilidad.

Además, ha indicado que "cada vez que ha habido un proceso electoral, en Andalucía ha habido un proceso judicial contra el PSOE; será una casualidad, pero me cuesta creerlo", ha añadido.

Qué debería hacer el PP para conseguir el voto del PSOE

El expresidente extremeño ha dicho que "el problema real ahora mismo es la secesión en Cataluña", y por ello indica que "si Sánchez tuviera la tentación de formar un gobierno con Podemos, ERC y Partido Democrático de Cataluña, yo me marcharía del partido".

No obstante, cree que eso "no va a ocurrir porque (Sánchez) no va a tener esa tentación, y porque el Comité Federal y los militantes no lo aprobarían".

Considera que si en el PP "su candidato ha fracasado", debería "impedir que fracasase el sistema", de modo que si cambian de candidato, "tendrían fuerza moral para dirigirse a otros partidos, entre ellos el PSOE, y decirles: yo me sacrifico y cambio de candidato, ¿usted está dispuesto a cambiar de voto?".

Además, añade que "el voto de los socialistas podrá cambiar en el caso de un escenario nuevo", aunque subraya que no dice que el PP cambie de candidato, sino "qué esfuerzo va a hacer" ya que "si no hace un esfuerzo para cargarse de autoridad moral, vamos a terceras elecciones".

Rencillas en el PSOE

Ibarra ha dicho que es "leal al secretario general de mi partido" y recuerda que en su etapa, "el teléfono de Felipe González no lo teníamos", de hecho, apunta que "no hablaba con González casi nunca".

"El partido no está gobernado por los secretario regionales, sino por la dirección", recuerda, además que considera que "deberíamos olvidar las rencillas". Ya en su día "se utilizó a Sánchez para cargarse a Madina, y sería dramático que se utilizara a Madina para cargarse a Sánchez".