Homs ofrece su apoyo político a cambio de un referéndum en Cataluña

El portavoz de Democracia i Llibertat en el Congreso, Francesc Homs, ha ofrecido el apoyo de su grupo político a un Gobierno de España "como contrapartida de un referéndum en Cataluña". Homs ha vuelto a poner así la condición del referéndum sobre la mesa para que los independentistas catalanes apoyasen al socialista Pedro Sánchez, y ha advertido a todos de una cosa: "Hoy España tendría un Gobierno si no fuera por la agenda catalana".

Ha subrayado que "el proceso de constitución de Cataluña como Estado independiente seguirá en marcha" y que los independentistas no van a parar en ese intento, esa convicción y ese compromiso. Por eso ha pedido a los socialistas una "reflexión serena" para que analicen si tal y como han planteado el asunto de Cataluña esperan conseguir formar gobierno.

El portavoz de DiL ha señalado en cualquier caso que en este debate votarán no a la candidatura de Sánchez y al pacto entre PSOE y Ciudadanos por razones "muy sencillas", y es que lo que proponen "no es cambio ni tampoco comporta asumir riesgos ni retos en el terreno económico, en el social" y en el "central" para este partido, que es la "cuestión de Cataluña".

Además ha reprochado a Sánchez haber hecho un discurso de "puro trámite" en el que parecía que "regañaba" a todos por no apoyarlo y con el que no ha hecho "ni un solo esfuerzo" para crear un clima de diálogo que se pueda mantener a partir del lunes. Francesc Homs ha advertido a Pedro Sánchez de que DiL no va a renunciar a sus principios y propuestas.

"A ver si entendemos de una vez que para poder sentarse a hablar no es necesario que la otra parte renuncie a aquello que defiende", ha señalado el portavoz nacionalista, quien no obstante ha asegurado que si se plantea un diálogo "leal" y "sin vetos" encontrará a DiL con disposición para el acuerdo.

ras recordar que solo hay tres opciones: gran coalición como la que propone el PP, pacto de "cambio" o elecciones, Francesc Homs ha advertido de que "lo que seguro no votó la ciudadanía fue volver a convocar elecciones". Y lo que tampoco se votó, en su opinión, fue la gran coalición, sino un cambio.