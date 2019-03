Homs: "El Estatut es legal y en él se da autonomía a Cataluña para celebrar consultas"

Mariano Rajoy lo avanzó primero en la entrevista mantenida con Gloria Lomana en Antena 3: "Conmigo como presidente no habrá independencia ni consulta en Cataluña", y lo reiteraba después en la cumbre del PPC en Barcelona: "No se fragmentará España mientras sea presidente".

Ante esta contundencia del Gobierno centrale el Consejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha contestado al jefe del Ejecutivo en Espejo Público que "si Rajoy no quiere conocer lo que busca el pueblo de Cataluña, para así no tener que gestionarlo, creo que no es un argumento que tenga sentido democrático".

El Portavoz de la Generalitat ha abogado por un refréndum vía "Ley de consultas catalanas", ya que explica que en el Estatut hay un artículo, el 122 que "da autonomía a Cataluña para celebrar consultas". Y recuerda, "hasta donde yo sé el Estatut es legal". Además Homs expone que "el hecho de no compartir una idea no supone el impedirla" en referencia a que con el marco legal catalán se puede, o no, estar de acuerdo. También ha expresado su deseo de que la consulta se hiciese de mutuo acuerdo con el Gobierno español.

Francesc Homs argumenta que el hecho de celebrar el referéndum no generaría de manera inmediata una situación jurídica nueva y expone que después se debería abrir una negociación. Porque insiste que el Gobierno debería querer saber "cuál es la voluntad del pueblo de Cataluña, que se expresó en otras ocasiones, y encauzarla".