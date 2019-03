Homs acusa a Montoro de utilizar con fines partidistas su posición de ministro

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha cuestionado el tono de la intervención que ha hecho este martes en las Cortes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cree que no ha actuado de acuerdo con su cargo y lamenta las "amenazas" que ha lanzado.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Homs ha asegurado que, si la Generalitat tuviese la competencia de luchar contra el fraude, la utilizaría para perseguir a quien lo comete y no para "combatir a adversarios" políticos.

En respuesta a los periodistas, ha dicho que el Govern no se personará en el caso Pujol porque es un asunto de ámbito "particular", pero que no sería de recibo que el expresidente Jordi Pujol no compareciese en el Parlament tras la petición aprobada por unanimidad este martes en la cámara.

Para el portavoz, la de Montoro ha sido una "comparecencia sorprendente, que ilustra hasta qué punto el Gobierno del PP no cree en el Estado de derecho".

Homs también ha lamentado que mientras que el Gobierno central no para de tomar decisiones sobre múltiples ámbitos, no ha dado "ninguna respuesta" al documento con 23 propuestas que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, le dio a Mariano Rajoy en el encuentro que ambos mantuvieron a finales de julio en Madrid.