El hermano gemelo de Emiliano García-Page se da de baja del PSOE por "la deriva" del partido

Javier García-Page, hermano gemelo del presidente de Castilla-La Mancha, se ha dado de baja del PSOE. Lo hace por carta y por la "deriva del partido" bajo el marco de las negociaciones con los partidos independentistas. Su hermano Emiliano es uno de los dirigentes socialistas más críticos con el partido por los pactos para investir a Pedro Sánchez.

"Estimada Milagros, mediante este escrito pongo en tu conocimiento mi decisión de causar baja en el Partido de manera inmediata y sin posibilidad de cambio de opinión, por lo que te ruego des traslado a quien corresponda de este escrito a los efectos estatuarios oportunos", reza el comienzo de la carta.

Tras décadas de militancia deja el PSOE: "Al mismo tiempo aprovecho para decirte, como secretaria general de la agrupación en la que tantos años he militado, que espero y deseo que tú y el resto de compañeros sepáis entender que la deriva del partido en estos últimos años y muy especialmente lo que en ese momento está pasando y lo que sin duda va a pasar, hace que, mis valores y principios socialistas resulten incompatibles con la militancia en 'este nuevo PSOE' y que mis convicciones solo puedan expresarse fuera de él. Yo seguiré siendo socialista".

Emiliano García-Page ha sido otro de los barones socialistas que ha mostrado su desacuerdo con la condonación de deuda a Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha se refirió al pacto al que han llegado PSOE y ERC para perdonar hasta un 20% del total de la deuda catalana, apuntando a que "lo que se haga, sea para todos".

"Todos tenemos deuda, además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo. De manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas", dijo.

"Cataluña, que lo está reclamando, está sobrefinanciada, tiene deuda y es bueno que todo el mundo plantee quitar deuda, hasta ahí vale, porque eso siempre aligera la carga de la mochila, pero la realidad es que está financiada por encima del 100%". Por contra, tal y como explicó, Castilla-La Mancha está financiada al 94,8%, es decir, "por debajo de la media": "Si se quita un 20% al conjunto de las autonomías, entiendo que a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que somos las cuatro autonomías objetivamente infrafinanciadas, tendremos que tener una quita algo mayor o al menos un trato para que sea justo".