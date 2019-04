Granados niega haberse llevado dinero de donaciones al PP ni de comisiones de empresas por adjudicaciones

El ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados ha negado haberse llevado dinero de donaciones al PP ni de comisiones de empresas por adjudicaciones, y ha asegurado que las cantidades "in" y "out" que aparecen anotadas en la agenda que se le requisó corresponden al número de asistentes a eventos del partido.

Granados ha declarado por segundo día, y durante unas tres horas, ante el juez del caso Púnica en la Audiencia Nacional y ha negado que las siglas que aparecen en esa agenda que se le incautó sean de personas que daban dinero al PP de forma irregular, según han informado varias fuentes presentes en su comparecencia, que seguirá el próximo 15 de marzo.

Así, ha dicho que las siglas "JEC" no se corresponden al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, sino a "juntas de educación concertada"; "JLM" no sería el exconsejero de OHL Javier López Madrid, sino "juntas locales municipales", ni "LD" el expresidente de Isolux Luis Delso, sino "alguien de Educación" que no recuerda.

Respecto a las columnas "in" y "out" ha negado que sean entradas y salidas de dinero, sino número de asistentes a las juntas municipales. Los que figuran en la columna "in" serían, ha dicho, asistentes del PP de Madrid, y los de "out" del PP nacional.

El ex secretario general aseguró el pasado día 12 que la campaña "paralela" estuvo dirigida por Ignacio González y en su núcleo de colaboradores participó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por lo que conocía esta práctica.

Las campañas, según Granados, se costearon a través de gastos de publicidad que se cargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid.