Granados: "Jamás he visto un solo euro de dinero negro en el PP"

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha defendido en el Congreso que jamás ha visto un solo euro de dinero negro en el Partido Popular ni a nivel regional ni nacional así como "esos sobres" a los que se aluden de manera recurrente desde los partidos de la oposición.

Con un tono tenso y desafiante, el exsecretario general del PP de la Comunidad de Madrid ha respondido así al diputado de Podemos Íñigo Errejón en su declaración en la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso de los Diputados.

Granados, que está en libertad provisional por el caso Púnica y el próximo jueves comparecerá voluntariamente por tercera vez ante el juez, ha defendido en todo momento al PP hasta el punto de negar toda financiación irregular en esta formación política pese a que Errejón no le preguntó sobre ello.

"Jamás he visto un solo euro de dinero negro en mi partido, ni a nivel regional ni nacional ni he visto esos sobres a los que aluden de manera recurrente", ha asegurado Granados, que ha añadido: "He visto muchas otras cosas en mi partido, todas buenas".

El exconsejero regional ha manifestado sentirse "absolutamente orgulloso" de todo lo que ha hecho a lo largo de los 30 años de militancia en el PP, que se vio truncada cuando sufrió "unas expulsión casi exprés" al estallar la trama Púnica pero que él ha atribuido a "cosas del centro derecha".

Con todo ha querido dejar claro que no guarda rencor al PP por esta decisión. "No tengo nada que reprochar a mi partido", ha dicho. "En consecuencia, no tengo nada que negociar con mi partido porque mi partido no necesita nada de mi y yo no necesito nada de mi partido, excepto desearle todos los éxitos, no tengo nada que darle al PP ni el PP tiene nada que darme a mi", ha subrayado.

En su tenso 'cara a cara' con Errejón, el exconsejero regional ha entrado a valorar, incluso, la vida política del exnúmero dos de Podemos y ahora secretario de Análisis Estratégico esta formación. Ha sido cuando Errejón ha abordado su trayectoria en el PP enumerando todos sus cargos hasta su detención. "¿A qué achaca su caída en desgracia? Por qué se trunca su trayectoria?", le ha preguntado el diputado de Podemos.