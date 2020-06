Granados, sobre Cifuentes: "Si buscas venganza, cava dos fosas"

El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, ha vuelto a citar a las 9.30 horas de este viernes al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados para continuar tomándole declaración por la presunta financiación irregular de la formación regional, informan fuentes jurídicas.

Se trata de la cuarta parte de un interrogatorio que comenzó el pasado 12 de febrero cuando el exconsejero regional apuntó que en los comicios autonómicos de 2007 y 2011 se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" y al margen de los gastos oficiales del partido para la expresidenta regional Esperanza Aguirre que dirigió Ignacio González.

Ya en su segunda citación judicial -que se produce a petición propia- el principal acusado de la trama 'Púnica' volvió a apuntar a Aguirre en su segunda citación judicial afirmando que ésta le ordenó renunciar a un chalet que presuntamente le regaló el constructor Ramiro Cid en Valdemoro como forma de agradecimiento por sus intermediaciones en las alteraciones urbanísticas a favor del empresario.

Durante esa sesión, el exdirigente popular madrileño negó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que las siglas que incluía su agenda junto a cantidades de dinero guardara relación alguna con pagos en B al Partido Popular y dijo que eran propias de un juego de "tetris" las interpretaciones acerca de que eran siglas de donantes de la formación.

La Fiscalía Anticorrupción también le preguntó por dos cuentas bancarias que abrió en Suiza mientras ostentó la alcaldía de Valdemoro y éste respondió que el dinero no provenía ni de comisiones ni de otras actividades ilícitas relacionadas con su papel como regidor del consistorio. Aunque no se refirió a cuantías concretas, la información obrante en el sumario de la trama apunta a que el monto total traspasado superaba los 1,5 millones de euros.

El pasado 15 de marzo, en su última citación judicial hasta el momento, aportó al juez que instruye la trama Púnica facturas presuntamente falsas de la Consejería de Justicia que dirigía Alfredo Prada -que le precedió en el cargo- y que él cree que servían para pagar los gastos de esa "campaña paralela" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en las elecciones 2007.

Pese a que el pasado mes de febrero dijo que él no guardaba documentación alguna de sus cargos en organismos públicos, en esta ocasión explicó que encontró dichas facturas cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que las tenía en su casa sin darles mayor importancia.

Lamenta lo ocurrido a Cifuentes

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha opinado que la dimisión de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid responde a "cuestiones personales" que no tienen nada que ver con él, y ha resumido lo ocurrido con una frase que le "gusta mucho": "Si buscas venganza, cava dos fosas".

En declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado por cuarto y último día imputado en el caso Púnica, Granados ha dicho que él no conocía el vídeo del hurto de Cifuentes en un supermercado y que no está contento con lo que ha pasado. "No estoy nada contento con lo que ha ocurrido en los últimos días; yo creo que cualquier persona de bien no se puede alegrar con las imágenes que hemos visto estos días y menos aún si es una persona a la que conoce", ha dicho, y ha añadido que es "un momento de profunda tristeza porque creo que ningún ser humano se merece estar expuesto en una situación tan bochornosa".

Sobre el vídeo, Granados ha reconocido que "rumores sobre esta cuestión ha habido en los últimos años, pero ya saben ustedes que cuando uno se dedica a la política este tipo de cuestiones son muy habituales". "Es verdad -ha agregado- que a mi esta señora, Cristina, me ha insultado mucho en los últimos tiempos, creo que no se ha portado nada bien conmigo, ha sido muy injusta, pero eso no quita para que yo sienta tremendamente en lo personal todo esto que ha ocurrido".

Ha negado que en el PP de Madrid hubiera diferencias durante los años en que lo presidía Esperanza Aguirre: "No ha habido familias, es mentira, esto no es ninguna lucha de familias, no ha existido esa división, no ha habido eso que está diciendo de que unos se tapan unas familias a otras". "Esto responde más a cuestiones personales. Hay una frase que me gusta mucho: 'Si buscas venganza, cava dos fosas', y yo creo que este tipo de cosas están respondiendo más a cuestiones personales, que desde luego nada tienen que ver conmigo gracias a Dios", ni tampoco con el partido.