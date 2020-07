González Pons: "Lo más fácil ahora es sumarse al 'España va mal"

El vicesecretario de Estudios y Programas del PPCV, Esteban González Pons, ha criticado a quienes en los momentos actuales de crisis se suman al "España va mal", cuando, según ha dicho, "vamos a salir todos de la crisis" porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no va a dejar a nadie atrás".

González Pons, que se ha expresado de esta manera en Valencia en el acto de conmemoración del elección de Alberto Fabra como presidente del PPCV, ha señalado en clave nacional que "ahora mismo, lo fácil es hundirse ante las dificultades. Ahora mismo, lo fácil es renunciar a defender los sacrificios y apuntarse al carro de los que claman que el médico se equivoca porque la medicina sabe amarga sin darse cuenta de quien le mata es la enfermedad".

"Ahora mismo, lo más fácil del mundo es sumarse al 'España va mal', es ser campeón del pesimismo. Ahora mismo, casi no hay sitio para quienes se atreven todos los días dicen que mal y vamos a morir todos o contra los doctores milagro contra la crisis económica", ha continuado.

Frente a esto, ha defendido que el PP es un "partido serio" y de ellos "esperan altura" y que hagan las cosas "en serio". "Tenemos la responsabilidad histórica de guiar a España en uno de los momentos más difíciles y tenemos que estar al nivel que exige esa responsabilidad histórica", ha subrayado González Pons.

En este sentido, ha asegurado que la formación 'popular' es el partido de "Raúl Serrano --último afiliado al PP--, pero también el partido de Fraga, de Aznar, de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de Loyola de Palacio, de Mariano Rajoy pero, sobre todo, el partido de millones de raúles que creen que España tiene derecho a la esperanza y que el futuro sólo se gana trabajando en serio y sin demagogia".

González Pons ha afirmado que en el PP no renuncian a crear empleo y, en este sentido, ha opinado que "el político que no aspira a impulsar la creación de empleo tiene la obligación moral de largarse a su casa". "Las familias lo están pasando rematadamente mal y hay mucha gente que le cuesta el simple hecho de sobrevivir. Los desahucios y los despidos están repartiendo el dolor por toda España y en esas condiciones no puede haber ni un solo político que se siente en su despacho solo para calentar la silla", ha remarcado.

"Necesitamos todos los puestos disponibles para los que no se resignan, para los que no van a descansar hasta que todos los españoles que quieran trabajar puedan trabajar" ha dicho el vicesecretario 'popular, que considera que tiene que dejarse "la vida" para que "todos los que buscan un empleo lo consigan" y para que "después de las reformas que hemos puesto en marcha se demuestre que éramos, como somos, el único partido capaz de volver a crear empleo en España" porque "tenemos que dejar una España mejor que la que encontramos de Zapatero y los socialistas", ha apostillado.

Por otro lado, ha defendido que el Gobierno "sabe lo que tiene que hacer" y con esta segunda generación de reformas se va a "preparar a España para la salida rápida de la crisis". Como ejemplo de estas reformas, ha puesto la Ley de Emprendedores, porque la tarea de los políticos es "facilitar la creación de empleo", ha dicho.