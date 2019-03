González Pons: "Las redes sociales de Rusia y Putin están trabajando en la Cataluña de Puigdemont"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, habla sobre el breve que este jueves se pudo ver entre el primer ministro el primer ministro belga, Charles Michel, y Mariano Rajoy tras las declaraciones del belga condenando la acción policial del 1-O.

Pons zanja el tema aclarando que el "apoyo de los líderes europeos es unánime", que "se sigue considerando un asunto español".

Y añade, que "son declaraciones que desde el punto de vista europeo han sido completamente irrelevantes" y recuerda que "el Parlamento europeo rechazó de manera unánime que hubiera un debate sobre la detención de los Jordis".

Pons resalta que "poco a poco en la Unión Europea se va asentando la idea de que Puigdemont y los independentistas catalanes son lo más antieuropeos que tenemos en el continente, incluso más que el Brexit".

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, dice que es un "asunto interno". A esto, ha repsondido que "en España, estamos en la otra esquina del mapa y no somos plenos conscientes del pulso político que la UE mantiene con Putin". Y dice estar convencido de que "las redes sociales de Rusia y Putin están trabajando en la Cataluña de Puigdemont".

Otro líder político ha querido opinar sobre el papel de Mariano Rajoy el 1-O, por lo que ha existido cierto reproche por parte del exprimer ministro, Silvio Berlusoni, que declaró este jueves que él "no hubiera mandado a la Guardia Civil frente a los que votaban" aunque añade que respeta a Mariano Rajoy. Pons responde que "las imágenes que vimos en Europa el 1 de octubre no gustaron a nadie". "Vimos muchas imágenes reales, otras no".

A la pregunta de si el soberanismo catalán tiene algún apoyo en Europa, Pons considera que "no tienen ningún apoyo relevante, al igual que la acción contra los bancos, que además se ha proclamado contra el euro es incomprendida en Bruselas".

Formalmente, tiene apoyo de la extrema derecha británica de Nigel Farage, de buena parte de la extrema derecha de centroeuropa y de la extrema izquierda". Y en el parlamento ve el apoyo entre "los independentistas, la extrema izquierda de los excomunistas donde están integrados Podemos e Izquierda Unida (IU) y ningún otro grupo".