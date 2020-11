El Gobierno se resiste a un confinamiento domiciliario por el coronavirus: "Vamos viendo si las medidas funcionan"

Mientras el mundo aguarda la llegada de la vacuna, la lucha contra el coronavirus continúa. El Gobierno no quiere cambiar el decreto de estado de alarma para que las comunidades autónomas puedan ordenar confinamientos domiciliarios; al menos, no de momento. En Moncloa creen que si las restricciones actuales obtienen resultados, no hará falta el cierre total.

A este respecto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha precisado que, "formalmente", solo lo ha pedido Asturias y otras lo "han comentado en debates públicos". A su juicio, con el actual decreto de prórroga del estado de alarma, aprobada por el Congreso, "no hay cobertura jurídica" y "habría que tomar una decisión jurídica nueva".

En su opinión, hay que esperar a ver los resultados de los contagios ante la puesta en marcha de las medidas adoptadas y la enfermedad hay que estudiarla "momento a momento", sin "adelantar escenarios". Ha negado que "exista un duelo" entre sanidad y economía y ha recomendado "mantener prudencia y equilibrio" ante la crisis e "ir viendo, día a día" los resultados.

Comienza oficialmente la prórroga del estado de alarma hasta mayo y el Gobierno sigue sin plantearse el confinamiento domiciliario: quieren esperar "a ver si las medidas funcionan". Así lo ha especificado Carmen Calvo: "Vamos a ir viendo momento a momento si lo que se va decidiendo va dando sus frutos".

El PP les acusa de improvisación

Para el Partido Popular sería un "bochorno" que el Gobierno tuviera que volver al Congreso a pedir otro estado de alarma y les acusa de "improvisar": "No puede ser que el Gobierno se lave las manos y deje la responsabilidad en las Comunidades Autónomas", se lamenta Teodoro García Egea, secretario general del partido.

Entretanto, las comunidades van tomando sus propias medidas; en Galicia, Núñez Feijóo descarta un confinamiento en casa pero respalda que otras comunidades lo hagan. "Cualquier comunidad responsable y sensata tiene que apoyar que esa herramienta se pueda activar cuando sea imprescindible en algún territorio", dice el presidente gallego, que pide más coordinación al igual que Andalucía y Castilla y León.

"El Gobierno llega tarde a la segunda ola", sostiene Alfonso Fernández Mañueco. Asturias es la única Comunidad que ha pedido formalmente el confinamiento domiciliario y otras como el País Vasco piden tener el instrumento preparado por si hiciese falta. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que está en cuarentena y no ha podido ir hoy a la misa de la Almudena, descarta por completo un confinamiento domiciliario en Madrid. De todo esto hablarán el miércoles el ministro de Sanidad Salvador Illa y los consejeros autonómicos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que "se puede plantear" la bajada del IVA de las mascarillas, si bien ha dejado claro que España está muy por debajo de la media europea en presión fiscal y ha ensalzado lo hecho por el Gobierno para combatir la pandemia. Calvo ha señalado que "nos lo podemos plantear", aunque "el debate no es este", cuando se han enviado 14.000 millones de euros para gastos sanitarios durante la pandemia, por lo que el Gobierno "no puede ser acusado de no estar en la vanguardia" de la protección social ante los contagios.