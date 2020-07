El Gobierno prevé reducir entre 10.000 y 15.000 ediles

El Gobierno prevé una reducción de entre 10.000 y 15.000 concejales de los 68.500 ediles con los que actualmente cuentan los 8.100 municipios que hay en toda España. La cifra final dependerá también de cómo concluyan las negociaciones con el PSOE sobre la reforma de la administración local. Ejecutivo y PP están a la espera de que el PSOE les comunique si quiere seguir negociando.

Ésta es precisamente una de las cuestiones en las que socialistas y Gobierno discrepan profundamente. El PSOE alega que muchos de los concejales que existen en la actualidad no cobran y creen que la reducción del número de ediles puede perjudicar la representación municipal y sobre todo, a las partidos minoritarios. Pero la reducción de concejales ha estado encima de la mesa desde que el Gobierno planteó llevar a cabo una reforma de la Administración local para ahorrar costes.

La reducción que ahora está barajando el Ejecutivo está entre un 14,5 y un 22 % del número de ediles, lo que significa que algo ha cedido teniendo en cuenta que inicialmente planteó una reducción del 31 %, es decir, 21.300 menos.

Ésta no es la única discrepancia que mantienen el Gobierno y el PSOE, que tienen las negociaciones encalladas también en otros asuntos, ya que el Ejecutivo quiere que las diputaciones asuman la prestación de servicios que ahora realizan los municipios de menos de 20.000 habitantes. Algo que el PSOE no comparte y advierte de que esto no es más que una excusa para privatizar muchos de los servicios que ahora prestan los ayuntamientos.

Los socialistas consideran que la reforma que plantea el Ejecutivo no supone el ahorro que se está proclamando desde el Gobierno y que ha cifrado en 3.500 millones de euros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Por estos motivos se han mostrado muy escépticos con la posibilidad de llegar a un acuerdo global y así lo expresaron públicamente tanto el viernes pasado como el sábado, cuando el propio secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, puso de manifiesto que no albergaba muchas esperanzas de alcanzar un acuerdo.

Ahora, fuentes populares aseguran que están a la espera de que el PSOE comunique si quiere seguir negociando o no, para retomar los contactos esta misma semana. Pero el tiempo se agota, ya que el Gobierno ha anunciado ya que tiene intención de aprobar la reforma de la Administración Local, con o sin acuerdo, en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Además, los populares van a analizar esta reforma este mismo fin de semana, en la reunión de la Intermunicipal que celebrarán durante dos días en Almería.

Esta reforma también prevé una reducción del sueldo de los alcaldes y concejales, que tendrá como tope lo que ahora cobran los secretarios de Estado, es decir, 68.981 euros. El salario de los ediles estará por debajo e irá en función de varios parámetros, entre ellos, el número de habitantes del municipio. Además, el Gobierno establecerá unos estándares de calidad para las mancomunidades y se suprimirán las que no los cumplan.