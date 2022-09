El Gobierno se desmarca de Escrivá y descarta centralizar impuestos: "Es una opinión personal"

Hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado centralizar impuestos para evitar el "despropósito" de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal. "Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar la provisión de servicios en sanidad, en educación, en dependencia... Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido", ha dicho.

Sin embargo, las palabras de Escrivá no han sentado bien a la presidenta madrileña, que no ha tardado en responder: "Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos", ha avanzado Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno rechaza la centralización de Escrivá

No ha sido la única que ha reaccionado al planteamiento de José Luis Escrivá. Su compañera de partido y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, también ha matizado lo dicho por el titular de Seguridad Social, y ha dejado claro que es "una opinión personal".

"El propio ministro ha dicho que se trataba de una opinión personal, por lo que no tengo nada que aclarar al respecto. El trabajo del Gobierno es abordar cualquier avance en la fiscalidad siempre de la mano de la financiación autonómica", ha explicado.

Con todo, la ministra de Política Territorial ha insistido que "la fiscalidad está de la mano de la financiación y no se puede separar".

Los "elegidos" por Juanma Moreno

En este sentido, también ha hecho referencia a la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de eliminar el impuesto de Patrimonio.

Para la portavoz del Gobierno, la mayoría de los ciudadanos no forma parte de ese "grupo de elegidos con patrimonios superiores al millón de euros". "A quien nos escuche, ¿es usted beneficiario de este regalo fiscal? La inmensa mayoría, no. ¿Cree que esto le beneficia? No. ¿Cree que le afecta? Claro que le afecta, nosotros hacemos bajadas de impuestos de los que se benefician el 99% de los españoles y el PP, para una minoría que con más de un millón de euros. ¿De qué lado están? Bueno, pues vamos despejando la duda", ha matizado.