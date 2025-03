El Gobierno cree que es "justo" el reparto de menores mientras PP, ERC y regiones del PSOE creen que no es la mejor solución

El Gobierno ve "justo" el reparto de menores migrantes acordado con Junts, un pacto en el que el Partido Popular ve un plan partidista de Pedro Sánchez.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, asegura que le parecería "tremendo" que vaya a haber comunidades autónomas que se nieguen a cumplir "la legalidad", a pesar de que en el PP prefieran "devolver a los niños a la guerra, al hambre y a la miseria" en vez de acogerlos. "Esa es la solidaridad y el humanismo del PP", ha incidido. El portavoz ha explicado que el número de menores migrantes que acoge cada territorio está ponderado de manera "razonable" en función de la población, los servicios existentes y la saturación que tenga ya dicha comunidad autónoma.

Las comunidades en manos del PP se oponen, piden más medios a Moncloa. Además aseguran que no entienden que el Gobierno critique el pacto que los 'populares' han sellado con Vox para que la Comunidad Valenciana no acoja menores migrantes, cuando, desde su punto de vista, el Gobierno ha pactado lo mismo con Junts para Cataluña. "¿Por qué el acuerdo de Valencia de cero menas es xenófobo y el de Cataluña es progresista?", se ha preguntado el dirigente 'popular' Elías Bendondo en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

¿Por qué Cataluña acogerá menos migrantes?

Esta ley ha sido pactada con Junts, que presume de los pocos migrantes que llegarán a Cataluña. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido el reparto de menores migrantes pactado con el Gobierno y ha acusado a comunidades como Madrid o Aragón de haber mantenido una "insolidaridad histórica" en este ámbito. Según la dirigente independentista, el nuevo decreto corrige una "desigualdad estructural" que ha perjudicado a Cataluña durante años.

"Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Hay unas plazas estructurales asignadas a cada comunidad autónoma y estas plazas se asignan a través de unos criterios y Cataluña siempre ha estado muy por encima de estas plazas estructurales que tiene", ha explicado la dirigente de Junts.

ERC difiere del acuerdo

ERC, socio del Gobierno, no cree que este acuerdo con Junts sea la mejor solución. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Ruán, ha admitido sus recelos sobre el reparto de menores migrantes, pues percibe el "tufillo" de la formación de Carles Puigdemont y lamenta que se trate "a los niños como paquetes".

A su juicio el reparto acordado, recogido en un decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Ocial del Estado (BOE), es "el mejorpeor acuerdo" teniendo en cuenta que había que encontrar una solución al problema de que haya "niños hacinados en Canarias".

"¿Nos gusta? No, no nos gusta. ¿Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene todo lo que hace? Sí. ¿Hay alternativa? No. Pero bueno la cuestión es que hay que darle una solución a eso y esta es la que se ha dado y bienvenida sea", ha terminado diciendo.

Comunidades socialistas también rechazan el reparto

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tachado de "insultante" la aprobación del Real Decreto Ley y ha avisado al Ejecutivo central que desde la región serán "solidarios" en este ámbito pero no "tontos". "Es bastante insultante que nos amanezcamos un día con una ley aprobada, sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas", ha dicho.

