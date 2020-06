El gobierno catalán pone a disposición una web para apoyar el referéndum

La Generalitat ha puesto a disposición de los ciudadanos una web en la que aparece un manifiesto sobre los propósitos del referéndum, previsto para el 1 de octubre, y que alientan a que quienes lo deseen para que puedan firmar en apoyo al referéndum, algo que como explican, esclarecerá si "el pueblo catalán quiere o no quiere la independencia".

De esta forma, recuerdan que en 2012 el presidente Artur Mas avanzó las elecciones con "la promesa de aplicar el Derecho de autodeterminación" en la duración de una legislatura. El Parlamento obtuvo una mayoría de dos tercios para la consulta sobre la independencia. Sin embargo, cuatro años más tarde "el pueblo catalán no ha sido llamado a votar de manera decisiva", critican desde el manifiesto, "a pesar de que han estado obteniendo mayorías electorales" y que según las encuestas muestran "mayorías próximas al 80%" a favor de un referéndum. Ante estos datos mayoritarios se preguntan cómo todavía no se ha aplicado el Derecho de Autodeterminación, algo que “normalizaría la vida política catalana y española”, destacan.

La celebración del referéndum "es importante más allá del resultado"

Asimismo, subrayan que la vía pactada con el Estado "se ha mostrado estéril", pues "no se puede utilizar al pueblo español para obstruir un referéndum que no le corresponde". Así, añaden que no "se puede amenazar a los catalanes con represiones propias de otras épocas".

Con esta iniciativa explican que "recoge la voluntad popular mayoritaria de valor universal", que se basa en "la democracia, la libertad y el derecho internacional". Además, resaltan que la celebración del referéndum "es importante más allá del resultado".

Por último, proponen una serie medidas como solución. Entre ellas estarían la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, la legalidad de la República Catalana, la elaboración de la regulación electoral del referéndum para garantizar un proceso “neutral, abierto y plural”, o que el Parlamento convoque y celebre un referéndum de Autodeterminación para el 2017 amparado por el ordenamiento jurídico internacional.