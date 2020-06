La Generalitat contacta con Moncloa para una posible reunión entre Rajoy y Puigdemont

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que la oficina del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene contactos con la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para una posible reunión aunque aún no hay "nada cerrado".

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, Munté ha afirmado que ha habido "contactos" entre ambas oficinas promovidos por el Gobierno catalán. "La iniciativa ha sido nuestra, pero no se ha cerrado ningún encuentro", ha afirmado la portavoz, que ha descartado que haya dado "marcha atrás" Puigdemont, quien dijo que contactaría con el presidente del Gobierno que fuera investido y no con uno en funciones, como es el caso de Mariano Rajoy.

Munté ha ratificado, en todo caso, la disposición de Puigdemont a "sentarse con quien sea y esto incluye a Mariano Rajoy", una voluntad que "en ningún caso" cree que ha tenido el líder del PP, que, ha recalcado, no ha hecho aún la llamada de cortesía para felicitar a Puigdemont por su nombramiento como presidente catalán.

Rajoy no ha concertado ninguna reunión con Puigdemont, según el PP

El Partido Popular ha asegurado que Mariano Rajoy no ha concertado ninguna reunión con Puigdemont y tampoco ha hecho "ningún movimiento" para ello, según han informado fuentes de este partido. "No es cierto que hayan concertado ninguna reunión ni que Rajoy haya hecho ningún movimiento para ello", han afirmado fuentes del Partido Popular.

Estas fuentes reconocen que es cierto que cuando Rajoy y Puigdemont coincidieron en el aniversario del accidente de la compañía Germanwings en Semana Santa "quedaron en que se verían". "Nada más desde entonces", añaden.