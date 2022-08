La Generalitat de Cataluña lanza una campaña para promover el toples y reivindicar "la liberación de nuestros cuerpos"

El 26 de agosto es el Día Internacional del Toples. La Generalitat de Cataluña ha aprovechado este día del calendario para promover su uso y reivindicar así la igualdad entre hombres y mujeres: "que tengamos (las mujeres) que cubrirnos los pechos en algunos espacios es discriminación". El mensaje lanzado en esta campaña promueve la "liberación de los cuerpos femeninos" ya que "la sexualización de las mujeres empieza de pequeñas y nos acompaña toda la vida".

En el día mundial del toples, la Generalitat ha decidido "reivindicar la liberación de nuestros cuerpos" mediante un vídeo-campaña. El vídeo comienza con la comparativa entre hombres y mujeres, mostrando la diferencia entre qué pezones son libres de ser mostrados y qué pezones no. Además, hacen hincapié en que este hecho siempre ha sido así cuando no debería. En otras palabras, quieren decir que el hecho de que los pechos de las mujeres hayan tenido que ser tapados en determinados espacios desde siempre no hace que la costumbre lo sostenga como algo válido: "desde que tienes memoria (este hecho) ha sido así".

La campaña reivindica que la sexualización de las chicas comienza desde que son bien pequeñas: "que te tengas que cubrir los pechos no es normal, es discriminación". Con ello, pretender recordarles su derecho a las mujeres de enseñar sus pechos en los lugares permitidos y traspasar así la sexualización y discriminación de tal hecho.

Numerosos municipios prohíben estar en piscinas públicas en toples, aunque en el caso de Barcelona está autorizado. En 2018 se hizo un referéndum entre las mujeres de l'Ametlla del Vallès (Barcelona) y ganó que se permitiera.

Toples en Argentina

Cientos de mujeres se manifestaron en protesta por la prohibición del toples en las playas de Argentina. Las mujeres salieron a las calles mostrando sus pechos desnudos pintados para protestar en contra de la cosificación del cuerpo femenino. La convocatoria al denominado "Tetazo", que se realizó en nueve provincias argentinas y contó con decenas de mujeres con sus pechos descubiertos, fue lanzada en las redes sociales con consignas como "¡La única teta que molesta es la que no se puede comprar!".

Entre los cánticos a favor de la libertad de la mujer de mostrar su cuerpo en espacios públicos, alzaban pancartas en las que se podían leer: "no vinimos a mostrar las tetas, vinimos a mostrar que somos libres" o "soberanía sobre nuestro cuerpo".