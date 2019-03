Garzón, sobre el mensaje del Rey: "El ciudadano Felipe de Borbón no pisa el suelo de la mayoría social"

DICE ADEMÁS QUE HA COMPRADO EL "DISCURSO DEL PP DE LA RECUPERACIÓN"

Garzón ha asegurado que con el discurso "el ciudadano Felipe de Borbón" dejó claro que "no pisa el suelo de la mayoría social" porque no habla de los problemas que tienen los ciudadanos. Además ha asegurado que el discurso no representa a los ciudadanos ni "describió el país de la mayoría de los españoles y las españolas".