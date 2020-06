Garzón no descarta que "pueda pasar algo de última hora" para lograr un acuerdo de gobierno

El líder de IU, Alberto Garzón, ha afirmado que "siempre hay margen" para poder lograr un acuerdo de gobierno antes de que expire el plazo el 2 de mayo, pero ha puntualizado que es algo que "depende del PSOE, que es el que tiene que decidir".

Garzón no ha descartado que "pueda pasar algo de última hora", después de que el, martes, se volviera a poner de relieve la coincidencia en las votaciones entre PSOE y otros partidos de izquierda en el pleno del Congreso.

"Siempre hay margen, pero ese margen depende del PSOE y es el que tiene que decidir. Vamos a estar a la expectativa de si el PSOE cambia de opinión hasta el último minuto y vamos a estar esperando con ansia la posibilidad de evitar las elecciones", ha dicho Garzón en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

El líder de IU ha insistido en que el nuevo gobierno tiene que representar "una alternativa a la posibilidad de que PP y Ciudadanos marquen la política en este país".

Sobre la posibilidad de que Podemos e IU vayan en coalición si se convocan de nuevo las urnas, Garzón ha comentado que las conversaciones formales no se entablarán hasta "agotar todos los tiempos para que no haya elecciones". Garzón ha reiterado la disposición de IU a ir en confluencia, por lo que ha apuntado que "corresponde a Podemos decir si tienen esa voluntad política". "Está esperando a que haya o no elecciones para ver si es posible explorar esa vía o no", ha señalado el diputado de IU.