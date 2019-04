Garzón apuesta por una candidatura conjunta con Podemos en caso de que se celebren nuevas elecciones

El portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha anunciado que en cuanto fracase este viernes por segunda vez la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, convocará una reunión de la mesa 'a cuatro' entre PSOE, Podemos, Compromís e IU para poner en marcha las negociaciones entre fuerzas de izquierdas. Así, ha retado al líder socialista a girar a la izquierda y "resistirse a los cantos de sirena" de Susana Díaz y Felipe González que se manifiestan a favor de una gran coalición con PP y Ciudadanos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Garzón ha señalado que desde Compromís y Podemos ya hay una respuesta afirmativa para asistir a esa cita y que el PSOE no ha respondido de momento. A su juicio, el "eje de gravedad" de cara a formar el próximo gobierno está puesto en las fuerzas de izquierda y no en el PP y Ciudadanos.

Es por ello por lo que reunirá "inmediatamente" de nuevo a la mesa a cuatro -un foro cuya actividad quedó en suspenso tras el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos- "independientemente" de si el Rey Felipe VI convoca una nueva ronda de contactos con los partidos tras el fracaso de Sánchez.

En esta línea, ha dicho que a partir de este viernes, cuando se celebre la segunda votación del debate de investidura de Sánchez, "se vuelve a empezar" y, por este motivo, ve "extraño" que el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos se siga manteniendo. "Ha demostrado no ser fértil para buscar apoyo", sostiene, remachando: "Si el acuerdo con Ciudadanos siguen estando ahí no hay posibilidad de salir del 'no' rotundo".

Así, preguntado sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, llame próximamente a Sánchez para alcanzar un acuerdo, ha dicho que sería "una mala noticia" y "triste" que el PSOE "aceptase cualquier apaño" con la formación naranja o los 'populares'.

El resto de vías son limitadas

Según ha defendido, el acuerdo "preferido" por los votantes y militantes del PSOE es el de izquierdas y, además, ha recodado a los socialistas que otra vía para buscar apoyos es "muy limitada" ya que deberá contar al menos con la abstención de los 'populares'.

Así pues, ha instado al PSOE a explorar la vía de la 'mesa a cuatro' y a no "dejarse llevar" por la estela y "cantos de sirena" de la presidenta andaluza o el expresidente del Gobierno, Susana Díaz y Felipe González, que se inclinan por un gobierno de coalición entre PP-PSOE-Ciudadanos: "Vamos a intentar persuadir al PSOE para que gire a la izquierda", ha incidido.

Desde IU-UP, ha explicado Garzón, quieren "evitar" dicha gran coalición "de forma directa o indirecta". Y ha asegurado que "no tiran la toalla" y "hay que volver a intentar" reunir la mesa a cuatro que tras la firma del acuerdo PSOE-Ciudadanos se rompió.

Confluencia Podemos-IU en caso de nuevas elecciones

Alberto Garzón, se ha mostrado partidario de "explorar" la posibilidad de una candidatura de confluencia entre Podemos y su formación política en el caso de que se convoquen unas nuevas elecciones generales pero, eso sí, ha advertido de que "cada parte" debe verse "reconocida" y mantener su identidad.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, ha dejado claro que la coalición de izquierdas quiere "explorar vías de colaboración" entre IU y la formación morada "siempre y cuando se cumpla el reconocimiento de cada parte". A su juicio, una candidatura de confluencia no se basa sólo en la "integración de gente IU".

En cualquier caso, cree que en este momento y ante el previsible "fracaso" del candidato socialista, Pedro Sánchez, en el primer debate de investidura, lo "importante" es pensar en "establecer lazos de colaboración" para evitar "de todas formas" una nueva cita electoral.

Por otro lado, preguntado si unos nuevos comicios implicarían cambiar la fecha del proceso asambleario que IU tiene previsto llevar a cabo a finales del mes de abril o principios de mayo, Garzón ha asegurado que dicho proceso tiene carácter "interno" y es "independiente" a cualquier convocatoria electoral: "No hay ningún problema en mantener el proceso asambleario frente a un escenario de elecciones", ha zanjado.