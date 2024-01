García-Page: "Si yo me reúno con Puigdemont me aplauden, y si me reúno con el presidente de Andalucía se disgustan"

La crisis en el PSOE por las últimas declaraciones del socialista Emiliano García-Page continúa. Dijo que su partido (PSOE) se había situado en el extrarradio de la Constitución por sus cesiones al independentismo. María Jesús Montero le acusó de "buscar notoriedad" y hoy Page ha respondido a la vicepresidenta.

"Que no se preocupe por mi notoriedad, yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente. O sea, que si yo me reúno con Puigdemont me aplauden, y si me reúno con el presidente de Andalucía se disgustan... me parece que ese no es el país en el que yo creo. Cuando uno va al baile tiene que estar preparado para que le pisen, y a los que no sabemos bailar más todavía", ha dicho Page en declaraciones a los medios.

Emiliano García-Page ha dicho que no teme sanciones por parte del PSOE, a la vez que ha pedido respeto para sus opiniones, aunque sean minoritarias, de la misma manera que él respeta "todas". En sus declaraciones a los medios de comunicación en Toledo tras asistir al pleno de las Cortes este jueves, García-Page aseguraba encontrarse tranquilo y no "temer nada" de su partido, al que recuerda que está afiliado desde que tenía 16 años, época desde la que ha hecho "todos los esfuerzos del mundo para que el PSOE gane las elecciones".

"Solo me pongo nervioso cuando hay que ganar las elecciones", decía las críticas de algunos dirigentes socialistas debido a sus declaraciones.

La confesión de Page a tres barones del PP

Este miércoles, el presidente socialista de Castilla-La Mancha se convertía en protagonista de la actualidad política al aliarse con barones del Partido Popular para pedir al Gobierno una mejor financiación en sus comunidades autónomas.

Es estas imágenes se podía ver a Page unirse a una alianza que lucha por las CCAA "infrafinanciadas" con los tres líderes autonómicos populares Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Murcia). El dirigente autonómico socialista convocaba a los tres barones del PP, con los que conversó acerca de la gestión del Ejecutivo en esta materia.