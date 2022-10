García-Page sobre su distancia con Pedro Sánchez en el PSOE: "Yo no soy sanchista ni pagista"

Uno de los protagonistas de esas elecciones autonómicas de 2023 será el presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que lleva tiempo marcando distancias con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Este miércoles ha asegurado que no es "un verso libre" dentro del PSOE tras las distancias.

Ha remarcado en 'Onda Cero' que "yo no soy 'sanchista' ni 'pagista' ". Explicaba que dentro del PSOE "pinto muy poquito". "Yo no estoy en la dirección. Hay otros presidentes que sí, que están en el círculo inmediato del partido, pero no es mi caso". García-Page ha sido uno de los grandes protagonistas en las últimas semanas por sus discrepancias con la dirección general del Partido Socialista.

Asimismo, respecto al "impuesto de grandes fortunas, o como quieras decirlo", el presidente castellanomanchego asegura que "en realidad, lo que viene a hacer es una armonización, que concepto me gusta, me parece bien". Además, ha descartado un superdomingo electoral: "Eso no se va a producir".

Page sobre las elecciones autonómicas y generales

Emiliano García-Page, se ha mostrado en contra de celebrar de forma conjunta las elecciones autonómicas y nacionales de 2023 ante la posibilidad de que ese escenario le perjudicase electoralmente al estar vinculado con el PSOE a nivel nacional. Cabe recordar que el presidente de Castilla- La Mancha anunció una rebaja del IRPF para rentas anuales inferiores a 30.000 euros a través de nuevas deducciones en el tramo autonómico del impuesto.

Con su nuevo plan fiscal, el presidente autonómico cogió más distancia de la posición del Gobierno central. Page decidió sumarse a otros líderes autonómicos en la bajada de impuestos para frenar una elevada inflación en el gasto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.