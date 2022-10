Emiliano García-Page anuncia una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 30.000 euros anuales

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado, en su discurso durante el Debate del Estado de la Región, rebajas fiscales para las rentas medias y bajas. Se trata de un deducción de 200 euros sobre la cuota para aquellos que ingresen menos de 12.000 euros brutos anuales; 150, en el caso de las rentas inferiores a 21.000; y de 100 para los que cobren un máximo de 30.000.

Es una medida "de carácter extraordinario" para paliar los efectos de la inflación. Según ha asegurado García-Page en su intervención, afectará al 87% de los castellanomanchegos y costará un total de 75 millones de euros.

García-Page ha subrayado que "esta medida que proponemos es central y creo que no se ha propuesto en ninguna otra comunidad autónoma". El presidente manchego asegura que la propuesta nada tiene que ver con la deflactación, fórmula de rebaja fiscal por la que han optado otras comunidades autónomas. "Si hubiéramos deflactado el IRPF, el ahorro sería de entre siete y 14 euros. Con estas deducciones el ahorro es de entre 100 y 200 euros", remarca.

Además, se aplicarán otras deducciones destinadas a familias por gastos educativos, libros de texto, guardería, etc. así como para combatir el encarecimiento hipotecario; en total, 10 millones más. Así mismo, inyectará 40 millones de euros a empresas de aquí a finales de año y destinará otros 1.100 millones a políticos de empleo.

Rechaza el "debate de ricos y pobres"

El socialista ha defendido que es momento de ayudar a los que menos tienen, lo que no significa que se tenga que caer en "el odio social" entre ricos y pobres. "No voy a entrar en ese debate", remarca Page, "Ese tipo de discursos empiezan a generar frentismos baratos. A mí no me van a ver ahí". Ha evitado, eso sí, criticar directamente las subidas de impuestos a las rentas altas anunciadas por el Gobierno.

"Me he llevado muchos golpes, también de los míos"

Lo que si ha hecho es definir a su Ejecutivo como "un gobierno autónomo. Yo soy autónomo de mi partido". Page ha señalado que por defender a Castilla La-Mancha, dentro de la unidad de España, "me he llevado muchos golpes, también de los míos, pero ¿saben lo que les digo? Que no voy a cambiar".