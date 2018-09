El PP tilda a Robles de "ministra boba" por la polémica de la venta de armas y defiende que Rajoy es "el auténtico presidente del Gobierno"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado convencida de que el Gobierno de Mariano Rajoy pudo apoyar, "de espaldas al parlamento" y "en contra de los principios de Naciones Unidas", la guerra en Yemen con la polémica venta de 400 bombas a Arabia Saudí.

Robles, que en el pasillo del Congreso ha dicho que el anterior ejecutivo tendrá que explicar este asunto se ha referido a él también en la sesión de control, en la que ha pedido al nuevo líder del PP, Pablo Casado, que haga oposición seria", que se "eleve" y que "deje el vuelo gallináceo porque España, como consecuencia de lo que hizo el Gobierno del PP, está muy comprometida y para mal internacionalmente".

"Lo que me preocupa y pone en riesgo a España y su credibilidad internacional es que ustedes, a espaldas de este parlamento, hayan podido utilizar su apoyo a una guerra en contra de los principios de Naciones Unidas", ha planteado la ministra, en respuesta a la diputada del PP María Jose García-Pelayo, que ha defendido que "el auténtico presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, nunca tuvo que decir de Cospedal que no sabía las consecuencias que provocaban sus actos".

Además, Pelayo añadió "usted señora Robles en muy poquito tiempo fue desautorizada, no por el PP, sino por el propio señor Sanchez que ha dicho en público, sin cortarse un pelo, que las decisiones que usted toma usted misma no conoce las consecuencias. No solamente la ha dejado como una ministra boba, políticamente hablando, la ha dejado como una auténtica irresponsable, sino que la ha dejado en evidencia".