Las cinco frases que resumen los 'rifirrafes' entre Sánchez y Rajoy y Sánchez e Iglesias

Las frases de Mariano Rajoy

"Así comienza el vodevil de la negociación a dos bandas, que nos ha tenido entretenidos como una comedia de enredo en un escenario con dos puertas, por las que unos entran y otros se escabullen. Eso sí, con muchas fotos y muchas ruedas de prensa".

"Ha gastado el mes repartiendo promesas y esperanzas con las manos vacías (...) y muy solemnes palos al agua".

"Yo, como usted sabe, no necesité un mes. Nadie lo necesitaba. Estuve con usted el 23 de diciembre. En esa reunión me dijo que no quería saber nada, ni de mí, ni de mi partido".

"Todos sabíamos, supongo que usted también, que no podía cerrar un trato con Podemos, que no todos los nacionalistas aceptarían la abstención, que no podía pagar el precio que le exigían y, por último, que no podría colarlo de matute en este debate".

"Necesitaba disimular, agotar los plazos, e iniciar en solitario la campaña electoral, porque estaba en juego su propia supervivencia política".

Las réplicas de Pedro Sánchez a Rajoy

"Si hubiera tenido coraje y valentía política, debería haber estado aquí hablando y no sentado en su escaño"

"Ese es su mayor fracaso, su renuncia, este debate es la viva prueba de ese fracaso".

"Quien ha faltado el respeto a los españoles y a sus siete millones de votantes fue usted no presentándose a la investidura"

"Nunca diré que el PP es corrupto, nunca lo diré, pero la regeneración empieza por que el PP vaya a la oposición".

"Desde el máximo de mis respetos a los 7 millones de españoles y españolas que votaron al PP a los 121 parlamentarios de su grupo, usted se está convirtiendo en el tapón para la regeneración del PP en España"



Las palabras de Pablo Iglesias

"El PP sí es un partido corrupto (...) Algunos de sus dirigentes son hijos políticos del totalitarismo. Fue fundado por siete ministros de la Dictadura"."Han sido arrogantes con los débiles y serviles con los poderosos".

"Representa la peor de las tradiciones políticas españolas, la que no tiene más ideal que su cercanía con el poder".

"Su partido fue también el del enriquecimiento rápido, fue el del crimen de estado. Desconfíe de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva, desconfíe".

"Su claudicación ante la naranja mecánica es sonrojante" (...) "O la gran coalición o un gobierno progresista. Cuídese de la naranja mecánica".

"No hay en nuestra dignidad ni firmeza ningún ánimo de revancha. Nuestra lealtad será igual de firme si rectifican ustedes y se ponen de acuerdo con nosotros. El tiempo del bipartidismo se acabó".



Las respuestas de Pedro Sánchez a Iglesias

"Me ofrezco a que aquellas cosas que estemos de acuerdo usted y yo y no estén en el acuerdo de Ciudadanos las hablemos, y que pongamos en marcha las medidas en las que coincidimos que ya están en el acuerdo"

"No vamos a apoyar nunca el referéndum para la autodeterminación de Cataluña: eso requiere una reforma constitucional, y usted lo sabe".

"Me siento muy orgulloso de Felipe González".

"Nosotros no jugamos con el terrorismo, quizá porque lo hemos sufrido en nuestras propias filas. A mí me dolió y mucho que usted llamara al señor Otegui preso político. En España no hay presos políticos, no los hay.

"Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España, con todo el respeto a ERC, descanse en partidos independentistas".