Los Franco tienen cinco días para llevarse sus objetos personales del Pazo de Meirás

La familia Franco tiene solo cinco días para retirar del Pazo de Meirás sus objetos personales. Es el plazo que les ha dado la juez que asigna al Estado todos los bienes del Pazo. Tienen de plazo hasta el 10 de Diciembre a las 11 de la mañana, bajo estricta vigilancia.

Tras el juicio celebrado el pasado miércoles para revisar la medida cautelar que prohíbe a los Franco retirar bienes del edificio mientras se realiza un inventario, la jueza, Marta Canales, ha dirimido que se permitirá la retirada de aquellos objetos "de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del Pazo como Bien de Interés Cultural".

En relación a los guardeses, atendiendo al ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor para abandonar la casa que habitan, ha fijado como fecha máxima el 15 de enero de 2021.

La magistrada ha rechazado en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado.

Finalmente, la jueza ha remarcado que, una vez realizado el inventario, el Estado tendrá que plantear "qué bienes entiende que han de ser entregados o no". Así, ha asegurado que "no tiene sentido abrir ahora el debate acerca de qué bienes se integran o no en el Pazo" porque la sentencia no es firme.