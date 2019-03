Francisco Camps responde por escrito a todas las preguntas del juez por el 'caso Nóos'

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado en su declaración por escrito como testigo en el 'caso Nóos', que ha tenido lugar en la sede del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en Valencia, en presencia de la secretaria judicial del juzgado número 3 de Palma.

La propia secretaria judicial en declaraciones a los periodistas al término de esa declaración, que se ha prolongado durante cerca de dos horas, indicaba que el expresidente había contestado a todas las preguntas.

Camps ha explicado que ha respondido alrededor de un centenar de preguntas y ha asegurado que las personas que tomaron las decisiones sobre los convenios con el instituto Nóos "saben exactamente" por qué las tomaron. "No me siento engañado por nadie", ha manifestado el expresident, quien también ha asegurado que no está "preocupado" por esta declaración judicial, aunque le gustaría "que no estuviera ocurriendo" porque "no es plato de buen gusto".

Camps ha llegado con dos horas de antelación al Palacio de Santa Bárbara, sede del CJC y que custodian este sábado una docena de policías, en su coche oficial y no ha querido hacer declaraciones a los numerosos medios congregados.

José Castro, ha emplazó a comparecer este sábado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps para declarar por escrito, así como a otros nueve testigos con el objetivo de esclarecer cómo fueron gestados los Valencia Summit.

El expresidente ya fue citado a declarar por escrito el pasado 16 de noviembre si bien no pudo ser localizado. Entonces, el juez José Castro decidió posponer el interrogatorio, no sin apercibirle mediante una providencia de que, una vez fijada nueva fecha para declarar, debe hacerlo en presencia de secretaria judicial del juzgado número 3 de Palma para que no sea "influenciado por terceras personas", e "inexcusablemente" en un despacho de carácter judicial, como el que dispone en el CJC.



Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.