La Fiscalía ve vulnerados los derechos de Rajoy y pide suspender la comisión rogatoria de Andorra contra él

La Fiscalía ha hecho unas declaraciones favorables a la actual situación judicial de Marino Rajoy, imputado por la 'Operación Cataluña' y asegurando que se podrían haber vulnerado los derechos del expresidente del Gobierno. Concretamente, la Fiscalía acusa a la Audiencia Provincial de Madrid de haber vulnerado "el derecho de defensa y los principios constitucionales" por haber tramitado una comisión rogatoria enviada por las autoridades de Andorra, en alusión al caso por el que Rajoy está imputado.

Ya hace varios días, Rajoy reprochaba que el juez titular encargado del caso no había hecho un seguimiento correcto de "la tutela de los derechos y libertades de quienes se ven afectados por la diligencia solicitada por la autoridad judicial requirente". Ahora, con este escrito de la Fiscalía, que fue remitido a la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 20 de septiembre, y al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, muestra su rechazo a dicha comisión rogatoria y exigen que quede paralizada, al menos momentáneamente.

La 'Operación Cataluña' consiste en una investigación realizada tanto a Mariano Rajoy como a su primer ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por haber intentado, presuntamente, obtener a través de "vías ilegales" información bancaria de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y Artur Mas, y del ex vicepresidente Oriol Junqueras, además de algunos de sus familiares.

La defensa de Rajoy ya presentó alegaciones

Los abogados del expresidente defendieron que la justicia de Andorra no tiene la jurisdicción pertinente para juzgar estos hechos, y menos aún para presentar la comisión rogatoria que ha sido admitida a trámite por la audiencia provincial de Madrid. En este último sentido, la Fiscalía se alinea con el expresidente y apoya la paralización de la comisión rogatoria, aunque todavía falta por saberse si las alegaciones presentadas hasta ahora servirán.

En su escrito, la Fiscalía solicita que "tratándose de suspender o no la ejecución de una comisión rogatoria sobre la que pende un recurso de queja y un eventual recurso de reforma contra su admisión a trámite, se considera razonable y pertinente acordar la suspensión", añadiendo que la suspensión de la comisión rogatoria "no causa un perjuicio a ninguna de las partes, no se ha alegado urgencia por parte de la autoridad requirente y por el contrario, su ejecución anticipada haría devenir inútil el hipotético resultado del recurso".