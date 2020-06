La Fiscalía se querella contra la esposa de Jesús Posada por un presunto delito contra Hacienda

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella por delito contra la Hacienda Pública contra Blanca de la Mata, esposa del exministro y expresidente del Congreso Jesús Posada, en relación con un presunto fraude en el IRPF por valor de 997.185,40 euros.

El fraude habría sido cometido mediante dos operaciones efectuadas entre 2005 y 2012 a través de la sociedad Varma, propiedad de De la Mata y sus familiares. La querella ha sido presentada al entender que hay indicios que apuntan a la posible comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública en la declaración del IRPF del año 2012 por un total de más de cinco millones de euros. Las otras cuatro personas acusadas, familiares de Blanca de la Mata, podrían haber defraudado cada una de ellas aproximadamente otro millón de euros.

La querella se centran en dos operaciones, una de ellas la transmisión de acciones de Varma a la sociedad instrumental Foodchoice Investment LTD a través de lo que la Fiscalía califica de "venta absolutamente simulada" para "repatriar a España capital extranjero" de origen desconocido y sin tributar por el mismo. Los acusados eran propietarios de ambas sociedades.

La segunda operación se produjo en 2012, cuando Varma absorbió a otra sociedad, Sixservix Omega S.L., produciéndose una transmisión de acciones que no se declaró porque la operación se acogió al régimen especial de fusiones de la Ley de Impuesto de Sociedades. "La aplicación de dicho régimen no resulta correcta porque la operación se realizó exclusivamente con un propósito de fraude fiscal", sostiene la Fiscalía, antes de añadir que, como no hubo una motivación económica real en la fusión, se debieron tributar las ganancias.

Jesús Posada defiende la empresa de su mujer

El expresidente del Congreso Jesús Posada ha asegurado que la sociedad Varma, propiedad de su mujer Blanca de la Mata y de familiares suyos, es "honorable en todos los aspectos y ha achacado a "visiones diferentes" con Hacienda la querella presentada por la Fiscalía por un delito fiscal.

El también exministro y actual diputado por Soria ha explicado que esta sociedad la creó su suegro hace 75 años y que en el consejo de administración se encuentran sus hijos, entre ellos su mujer.

Posada ha declarado que esta empresa tiene una "diferencia" con Hacienda sobre un asunto en el que "tienen visiones diferentes", lo que ha provocado la querella de la Fiscalía. "Los jueces determinarán, pero estoy convencido de que la empresa, de 75 años y honorable en todos los aspectos, tiene razón", ha subrayado.