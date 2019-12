La fiscalía acepta la libertad bajo fianza para tres de los CDR acusados de terrorismo

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional mantener en prisión al séptimo CDR que tenía pendiente de resolución el recurso contra su encarcelamiento preventivo, mientras que su defensa ha reclamado su puesta en libertad. En la vista celebrada a puerta cerrada ante la sección segunda de lo Penal, el fiscal ha pedido así que se confirme el auto por el que este imputado, Germinal Tomás Abueso, fue enviado a prisión junto a otros seis miembros de los CDR el 26 de septiembre por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos, y conspiración para causar estragos. El pasado noviembre, esta misma sección ratificó la prisión preventiva de dos miembros de este grupo de los CDR, los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), Ferrán Jolis y Jordi Ros, al estimar que la investigación ha arrojado por el momento indicios suficientes de terrorismo. Ambos fueron los únicos que accedieron a declarar ante la Guardia Civil y el juez instructor, Manuel García Castellón, asistidos por un abogado de oficio.

Cambio en la fiscalía

Previamente, la Sala había anulado los autos de prisión de otros cuatro imputados porque no se les proporcionó información esencial para su defensa al estar la causa secreta, lo que no supuso su puesta en libertad, y al día siguiente García Castellón se vio obligado a repetir las vistillas. Tras ese trámite, el juez decretó de nuevo la prisión preventiva de estos cuatro investigados -Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina- y en un uno de los autos insistió en que a través de la información obtenida por la investigación, "se puede constatar la existencia de una organización delictiva con fines terroristas". Antes, el juez ya había levantado parcialmente el secreto de la causa, y así se pudo conocer con detalle las actuaciones que se les atribuía a cada uno, como en el caso de Germinal, al que la Guardia Civil sitúa en el llamado "núcleo productor" de los explosivos de los ERT junto a Jordi Ros y Alexis Codin. Ahora la fiscalía ha cambiado de opinión al responder a la petición de los abogados defensores. Admite que en tres de estos casos, puedan salir de prisión con una fianza de 9.000 euros cada uno. Se trata de Xavier Buigas, Eduardo Garzón y Guillem Duch. Al parecer son los que no tuvieron relación con la fabricación de explosivos.