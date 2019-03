Fiscales y jueces se posicionan en la guerra abierta entre Pedro Horrach y el juez Castro

Los vocales del Consejo General de Poder Judicial han pedido que se actúe contra Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción, después de las críticas que este último realizó contra el juez Castro.

El juez incluso llegó a retar a Horrach, ya que le dijo que pusiera una querella contra él. A la pregunta de si lo hará o no, el fiscal Anticorrupción no ha querido pronunciarse: "No voy a hacer ninguna manifestación", ha dicho, a lo que ha añadido que no se preocupa por la reunión de los jueces que se produce este lunes.

El otro protagonista, el juez Castro, tampoco quiere aumentar la polémica y guarda silencio sobre la reunión del Poder Judicial.

Además, en la misma línea se encuentra la defensa de la infanta Cristina. Miquel Roca dice que prefiere no posicionarse en esta guerra abierta entre el fiscal y el juez, aunque lo que es seguro es que la defensa de la Infanta presentará su recurso este miércoles. Quienes ya lo ha entregado han sido el ex-socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, y su mujer.