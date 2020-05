Fernando Simón no descarta que "la propuesta que haga Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase" de la desescalada

El director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, no descarta que Madrid pueda pasar a la siguiente fase de la desescalada del coronavirus tras la solicitud presentada este lunes. "No me sorprendería que que la propuesta que haga hoy Madrid pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase", ha señalado.

En la rueda de prensa telemática diaria, Fernando Simón ha asegurado que Madrid pasará de fase en la desescalada "si los datos y las capacidades son adecuadas".

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este lunes 18 de mayo, en las últimas 24 horas Madrid ha registrado cinco nuevos casos de coronavirus y 16 fallecimientos. Los casos que han precisado hospitalización han sido 56 este lunes, y 10, los que han ingresado en UCI.

Simón ha destacado que la Comunidad de Madrid está trabajando a "un ritmo que no había visto nunca". Cuando la solicitud llegue se iniciará "un proceso de discusión que durará hasta el último momento" y que se puede alargar hasta el miércoles o hasta el jueves, ha agregado Simón en rueda de prensa.