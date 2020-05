Madrid pedirá de nuevo hoy pasar a la Fase 1 de desescalada por coronavirus en el Consejo Interterritorial

La Comunidad de Madrid no se da por vencida, y después de la negativa de Sanidad de prosperar a Fase 1 el pasado viernes, volverán a la carga hoy mismo. Está previsto que lo pidan verbalmente esta tarde en el Consejo Interterritorial que Sanidad celebra con todas las comunidades autónomas y está previsto que mañana la consejería madrileña vuelva a aportar nueva documentación.

En las últimas 24 horas, la región madrileña ha contabilizado 5 nuevos positivos, y 16 personas fallecidas con el COVID-19.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, insiste en que "Madrid está preparada para pasar de fase. No entendimos la decisión de no estar en fase 1. Ya aportamos datos y también de atención primaria . Aparte del refuerzo de personal nos pedían la capacidad de hacer PCR y dentro de los 70 consultorios, algunos no se han abierto, pero es cierto que se está dando respuesta. Añade Ruiz Escudero que " se hacen pruebas y nos sale un 4% de pacientes positivos. La red ya está conformada".

La Comunidad de Madrid ya ha contestado, en una carta remitida a la Directora General de Salud Pública, al informe de Sanidad. La Comunidad denuncia sufrir una situación "de indefensión" Además en la carta se solicita la Directora General de Salud Pública, que se remitan los informes de evaluación y situación tenidos en cuenta por el Ministerio de Sanidad a la Comunidad de Madrid.

Consideran que es la forma de conocer los criterios establecidos y el grado de cumplimiento por los diferentes territorios; así como "de qué manera han sido valorados por el Ministerio de Sanidad para permitir a unos pasar a fase 1 y a Madrid mantenerle en la fase 0 de desescalada.

Madrid junto con el área metropolitana de Barcelona y gran parte de la comunidad de Castilla y León, fueron las únicas que no prosperaron a Fase 1. Esta semana se mantienen en Fase 0 pero con algunas medidas "de alivio". Se permite la apertura de comercios de menos de 400 metros sin cita previa, pero siguen prohibidas las reuniones y la apertura de terrazas de bares y restaurantes,

Si se puede acudir a partir de hoy a velatorios, pero con un máximo permitido de diez personas, y también con aforo limitado se puede asistir a cultos religiosos.