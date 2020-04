Fernando Simón explica 'el baile de cifras ' entre los muertos de ayer y hoy con coronavirus

El ministerio de Sanidad señala que ya son 24.275 muertos por coronavirus, 325 fallecidos en las últimas 24 horas. Sin embargo, al comparar la cifra ofrecida ayer de fallecimientos y la de hoy hay una diferencia de 453 muertos más.

Para aclarar este 'baile de cifras', el doctor Fernando Simón ha explicado en rueda de prensa que "hay una comunidad autónoma que ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados, eso hace que haya una pequeña variación en el total”.

En concreto, se trata de Galicia que ha notificado 128 muertes ocurridas en centros sociosanitarios que no se pueden computar como nuevas y que están revisando fechas de la defunción para aplicarselo a las estadísticas de esos días.

Uso de mascarillas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que el uso de mascarillas entre la población general es "muy deseable" y altamente recomendable, pero no es partidario de que se establezca como una obligación, puesto que hay colectivos que tienen dificultades para usarlas.

Simón ha dicho que existe un debate importante "que no está cerrado". Sí es obligatorio usarlo en el transporte público pero el doctor ha recordado que no todo el mundo puede usarlas, por ejemplo, personas con problemas respiratorios, deportista o niños que "no es fácil que las usen correctamente".

Uso de guantes

En cuanto al uso de guantes, ha advertido de que es "mucho más importante la higiene de manos", ya que ha explicado que esta protección aporta "en algunos momentos" y para "situaciones concretas", pero también "puede generar problemas importantes".

Según este experto, su uso es aconsejable "cuando tenemos la certeza de que "no vamos a tocarnos". "Tengan mucho cuidado con el uso de guantes, hay que ser muy consciente de lo que se está haciendo cuando se llevan guantes porque lo que hacen es poner una segunda piel y, si la dejamos puesta, no cambia el llevarlos o no", ha enfatizado.

Ha insistido en extremar las medidas de higiene, como el "uso de geles hidroalcohólicos en supermercados o el lavado de manos frecuente cuando estemos en un espacio en el que podamos usar agua y jabón".