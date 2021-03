Fernando Simón, en 'Lo de Évole': "Sabíamos que nos iba a faltar material al principio, hubo mucha piratería en el mercado"

Jordi Évole ha entrevistado a Fernando Simón en 'Lo de Évole'. El epidemiólogo y director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias se ha convertido en un personaje mediático, viral y muy polémico durante los meses de la pandemia de coronavirus.

Simón ha sido muy criticado por muchos sectores debido a alguna declaración salida de tono, pero también ha dejado momentos divertidos en rueda de prensa, como el día en el que tenía la voz rasgada y el propio Simón explicó en el momento que fue porque minutos antes "había comido almendras".

"Espero que llegemos al 70% de vacunados en verano, sigo creyendo"

El proceso de vacunación es una de las incógnitas más grandes que existen en España, y Fernando Simón sigue siendo positivo en cuanto a los objetivos iniciales: "Sigo pensando que es posible llegar al 70% de la vacunación en verano. Yo de momento no me he vacunado y no sé cuando me tocará", explica Simón.

Una de las declaraciones más polémicas y recordadas de Simón fue cuando en enero de 2020 aseguró que en España no se iban a producir más de 2 o 3 casos: "En ese momento no había transmisión en España. Pero es verdad que podía haber sido más prudente. La primera semana fue una carrera contra el tiempo, los trabajadores de salud publica hicieron una labor increíble en muy poco tiempo", ha asegurado el epidemiólogo.

La dificultad de la llegada de la pandemia

Durante estos meses se han repetido en numerosas ocasiones si el Gobierno podría haber preveído antes el virus: "Lo intentamos pero teníamos una enfermedad nueva, la gente tardaba en darse cuenta de la enfermedad por los síntomas, al principio apenas había casos pero todo ocurrió muy rápido".

Los primeros días de pandemia se hicieron virales muchas imágenes del personal sanitario protegidos con bolsas de basura: "Podríamos haber hecho un esfuerzo mayor para tener más reservas de EPI y sabíamos que los equipos de protección iban a acabarse, pero el mercado de equipos de protección era una piratería, costaba mucho encontrar el material, todos los países luchábamos por lo mismo y los presupuestos de Sanidad siempre han sido muy limitados", advierte el epidemiólogo.

Equipos de protección insuficientes, colapso de las UCI...

El propio Fernando Simón ha asegurado que en algunos momentos se podía haber sido más prudente desde el gobierno: "Debíamos haber sido más prudentes". Además, ahora mismo España se encuentra en un buen momento en cuanto a los datos, pero Simón explica que "tenemos mayor riesgo de colapso de la UCI ahora" aunque se produzcan menos contagios y estemos más preparados.

El epidemiólogo Fernando Simón, al igual que mucha parte del personal médico y de planificación de enfermedades, ha estado trabajando durante muchas horas al día en los últimos meses: "Hemos estado trabajando entre 14 y 16 horas, 7 días a la semana. Muchas personas estamos muy cansadas, pero tenemos una responsabilidad y estamos dispuestos a seguir asumiendo lo que nos toque".

Simón también ha querido dejar claro que pese a la exposición mediática de estos meses no se considera una persona que pueda aspirar a la política: "Hay que tener una personalidad más grande que la mía para estar en política".

Y pese a haber dejado huella como uno de los protagonistas en la gestión de la pandemia no quiere que le recuerden a él: "Me gustaría que recuerden que se ha hablado de salud pública, de mí que se olviden".