El jefe de la UCI del Gregorio Marañón habla sobre la evolución del coronavirus: "Estamos muy al límite del colapso"

Los casos por coronavirus en España aumentan a una velocidad rápida. La tasa de incidencia ha pasado de estar en los 279 a los 522 en 14 días. Extremadura sobrepasa los 1.000 casos y le siguen Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana o Madrid.

José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Gregorio Marañón, habla en una entrevista en Antena 3 Noticias sobre la evolución del coronavirus. Fue el portavoz de los sanitarios para recoger el premio Princesa de Asturias el pasado mes de octubre.

"Estoy vacunado desde el sábado pasado. Fui de los primeros en vacunarme", comienza Guerrero. El plan de vacunación comenzó el 27 de diciembre y, semanas después, España ha conseguido aumentar el número de dosis administradas en un día. También cuenta con dos vacunas: la vacuna de Pfizer y BioNTech y la de Moderna.

Sin embargo, el jefe de la UCI avisa de la gravedad de esta tercera ola y de sus consecuencias. "Las UCI comienzan a estar bloqueadas y se va a tener que empezar a tomar medidas para poder tratar a todos los pacientes Covid", explica.

UCI casi completas

"Actualmente tenemos a más de 40 pacientes (con coronavirus) en la UCI", informa Guerrero. Explica que el hospital Gregorio Marañón tiene una gran capacidad para poder tratar a los pacientes en cuanto a espacio. Sin embargo, indica que de las 45 plazas que tienen disponibles se encuentran ocupadas 41. "Estamos muy al límite del colapso", advierte.

A pesar de estar al borde del colapso, José Eugenio Guerrero cuenta que el hospital tiene más espacio para destinarlo como UCI, llegando hasta las más de 100 camas. Pero no muestra una perspectiva positiva ante el avance del coronavirus. "Realmente, nos quedan muy pocos días para que la sanidad esté saturada", alerta.

En cuanto al confinamiento que solicitan varias comunidades, Guerrero explica que no es epidemiólogo, por lo que "no puede saber cuál es la postura correcta a adoptar". Sin embargo indica que, en base a la experiencia de los sanitarios durante la pandemia del coronavirus, el confinamiento fue muy bueno. "Aunque no sé si es factible hacerlo. Lo que digan los especialistas es lo que hay que hacer", indica Guerrero.