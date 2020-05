El PP a Fernando Grande-Marlaska: "¿Le pidió el presidente que cesara a Pérez de los Cobos?"

El PP ha pedido en el Senado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su “dimisión inmediata” por haber manchado la imagen de la Guardia Civil “prácticamente al mismo nivel” que lo hizo Luis Roldán, quien de 1986 a 1993 fue director de este cuerpo de seguridad y fue condenado por apañar licitaciones públicas para enriquecerse. Esta petición de renuncia a Marlaska fue planteada por el senador del PP Fernando Martínez Maíllo quien intervino en nombre de su partido en la Comisión de Interior de la cámara alta, donde esta mañana ha comparecido el ministro para explicar su hoja de ruta para esta legislatura y dar cuenta de las actuaciones de su departamento respecto al coronavirus. Además le hizo una pregunta directa al ministro: ¿Le pidió el presidente del Gobierno que cesara al coronel Pérez de los Cobos?

Martínez Maíllo se refirió en su intervención a que Marlaska haya cesado esta semana al coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid después de que este cuerpo de seguridad entregase al juez un informe sobre la presunta relación entre la marcha en la capital del 8 de marzo por el Día de la Mujer y la propagación del Covid-19. A este respecto, el senador popular dijo que el ministro “no tiene más remedio que dimitir porque ha manchado el nombre de la Guardia Civil prácticamente al mismo nivel que Roldán”: “Usted está bajo sospecha de haber interferido en una investigación judicial, algo muy peligroso para un ministro, pero si además es juez, todavía es una situación más gravosa”, afirmó este parlamentario. Añadió que, al “inmiscuirse” en una investigación judicial que “no le venía bien” al Gobierno, “ha sido profundamente deshonesto con España, con los españoles, con su propio Ministerio, con la Guardia Civil y con todos y cada uno de nosotros”.

Ciudadanos y Vox también piden la dimisión

Javier Alegre, en nombre de Ciudadanos, pidió la dimisión de Marlaska como titular de Interior. Sostuvo que el ministro no debe seguir “ni un minuto más” por su mala gestión, dentro de la que dijo están las “purgas” en la Guardia Civil, en referencia a las sustuticiones de esta semana en este cuerpo de seguridad. Según Alegre, esta política por los ceses en la Benemérita está produciendo un “deterioro” en la imagen de esta institución. Este senador señaló a Marlaska al entender que durante la crisis por el coronavirus no ha sido capaz de proporcionar suficientes medios de protección a sus funcionarios y no ha consensuado ninguna medida con los partidos de la oposición.

En una línea similar se pronunció la representante de Vox Yolanda Merelo, quien acusó a Marlaska de efectuar “purgas” en las Fuerzas de Seguridad de agentes que no se someten a sus planteamientos políticos. Esta parlamentaria sostuvo que el ministro está dando un trato “bochornoso” a los agentes, tanto en el plano profesional como en el de la protección frente al coronavirus.

155 sanitario

A su vez, Josep Lluis Cleríes, en nombre de Junts per Catalunya, acusó a Marlaska de haber contribuido desde su departamento al “155 sanitario” que este partido considera que ha aplicado el Gobierno al hilo de la pandemia del Covid-19. Asimismo, reprochó al ministro que haya cesado a Pérez de los Cobos cuando ha realizado un informe que afecta al actual ejecutivo, pero el PSOE “miró hacia otro lado” cuando este mando de la Benemérita ordenó la actuación policial durante el referéndum ilegal en Cataluña del de octubre de 2017. Asimismo, Joseba Martínez, de Geroa Bai, criticó que la política española se haya convertido, al hilo de la crisis sanitaria por el coronavirus, en “un estercolero de odio” que, según indicó, aleja a los ciudadanos de los responsables públicos. Frente a este planteamiento, pidió “la aceptación mutua entre unos y otros” para ofrecer soluciones a la sociedad.