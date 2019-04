Fernando de Páramo (C's): "La nueva política consiste en cambiar las cosas y no en mirar desde la barrera, como Podemos"

Fernando de Páramo, Secretario de Comunicación de Ciudadanos, ha repasado la actualidad política a raíz de las seis condiciones que impuso su partido al PP para un principio de acuerdo y así intentar desbloquear la situación política que pesa sobre el país.

El diputado en el Parlament ha mostrado su preocupación ante la poca diligencia que ha mostrado el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para convocar el Comité Ejecutivo que aprobará o no dichas condiciones. "Ya sabemos la prisa que Rajoy se toma para decidir este tipo de cosas". A pesar de ello, espera que los populares aprueben las conciones que considera "normales para la regeneración del país".

En relación a las críticas hacia Ciudadanos por la intención de pactar con un partido "corrupto" provenientes de Unidos Podemos, Páramo ha afirmado que "este partido se dedica a comentar, no ha hecho ningún cambio y se hace llamar nuevo". "La nueva política consiste en cambiar las cosas, no mirar desde la barrera, como hacen ellos", ha sentenciado.

Por otro lado, cree que no habrán terceras elecciones pero que aun así el PSOE ha decepcionado. "No ha dado la talla para ser un partido de su envergadura. Ha estado ausente. Ha respondido por estrategias personales y no por España y los intereses de los españoles".