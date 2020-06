Fernández Vara: "Creo que le estamos fallando a este país"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado contrario por la ineficacia de las negociaciones que se están llevando a cabo para formar gobierno, ha confirmado en una entrevista en Onda Cero y explica que "ponerse de acuerdo significa renunciar, a todo, incluso a la presencia de ellos mismos".

Vara advierte de que "si no somos capaces de crecer próximamente, España no va a cumplir los objetivos de déficit y dice que "creo que le estamos fallando a este país". Insiste en que "hay políticos que no son conscientes de que la ciudadanía lo tendrá en cuenta" en caso de que se celebren nuevas elecciones.

El presidente extremeño dice que la situación política del país está frenando la economía y cree que "es lógico", porque la estabilidad depende de que haya un gobierno u otro.

En alusión al Partido Popular, el presidente extremeño alega que "las elecciones no las gana quien saca más votos, sino el que es capaz de formar gobierno" y critica que "quien dijo que había ganado las elecciones no se ha atrevido si quiera a una investidura".

Sobre la aparición del nombre del ministro José Manuel Soria en los 'papeles de Panamá', Vara dice que "parece obvio que Soria no ha dicho la verdad desde el principio", pero añade que "se va a acabar conociendo todo".